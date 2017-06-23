Черчесов: Россияне перед игрой с мексиканцами не концентрируются на разговорах о фаворите
КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу перед матчем Кубка конфедераций с командой Мексики не обращает внимания на разговоры о фаворите встречи, а предпочитает концентрироваться на своей подготовке. Об этом заявил на
пресс-конференции накануне игры главный тренер россиян Станислав Черчесов.
«Завтра нас ждет решающий матч, это, конечно, очень ответственно, но мы продолжаем подготовку, — рассказал Черчесов. — Да, они выше нас (в рейтинге Международной федерации футбола — прим. ТАСС), это определяет как минимум на бумаге, что они лучше нас. Но, как я уже говорил, мы изначально начали турнир с последнего места, потому что единственные не являемся чемпионами своего континента. Мы уважаем команду Мексики, нас ждет интересный матч, но мы должны концентрироваться на себе и делать свою работу».
В субботу российская команда проведет на «Казань-Арене» заключительный и решающий матч на групповом этапе Кубка конфедераций. После двух туров мексиканцы лидируют в квартете с четырьмя очками. Португальцы с таким же количеством очков занимают второе место, уступая мексиканцам по дополнительным показателям. Россияне третьи с тремя очками, новозеландцы, потерпевшие два поражения, лишились шансов пробиться в полуфинал.
Сборные Новой Зеландии и Португалии проведут свой матч также в субботу в 18:00 мск в
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