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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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28.06 не начался 1A
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30174526/
23 июня 2017, 21:35 | ТАСС

Черчесов: Россияне перед игрой с мексиканцами не концентрируются на разговорах о фаворите

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу перед матчем Кубка конфедераций с командой Мексики не обращает внимания на разговоры о фаворите встречи, а предпочитает концентрироваться на своей подготовке. Об этом заявил на пресс-конференции накануне игры главный тренер россиян Станислав Черчесов.

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«Завтра нас ждет решающий матч, это, конечно, очень ответственно, но мы продолжаем подготовку, — рассказал Черчесов. — Да, они выше нас (в рейтинге Международной федерации футбола — прим. ТАСС), это определяет как минимум на бумаге, что они лучше нас. Но, как я уже говорил, мы изначально начали турнир с последнего места, потому что единственные не являемся чемпионами своего континента. Мы уважаем команду Мексики, нас ждет интересный матч, но мы должны концентрироваться на себе и делать свою работу».

В субботу российская команда проведет на «Казань-Арене» заключительный и решающий матч на групповом этапе Кубка конфедераций. После двух туров мексиканцы лидируют в квартете с четырьмя очками. Португальцы с таким же количеством очков занимают второе место, уступая мексиканцам по дополнительным показателям. Россияне третьи с тремя очками, новозеландцы, потерпевшие два поражения, лишились шансов пробиться в полуфинал.

Сборные Новой Зеландии и Португалии проведут свой матч также в субботу в 18:00 мск в Санкт-Петербурге. Кубок конфедераций проходит с Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.
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