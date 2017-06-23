Сборная России проиграла французам в матче первого этапа Евролиги по пляжному футболу

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 4:2 в пользу французов. У россиян дублем отметился Борис Никоноров. В составе победителей по дублю оформили Жереми Баске и Антони Барботти.

Россияне в следующем матче турнира встретятся в субботу с командой Германии, а французы — со сборной Испании.