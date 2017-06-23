Сборная России проиграла французам в матче первого этапа Евролиги по пляжному футболу
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. Сборная России уступила команде Франции в матче первого этапа Евролиги по пляжному футболу, который проходит в Белграде.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 4:2 в пользу французов. У россиян дублем отметился Борис Никоноров. В составе победителей по дублю оформили Жереми Баске и Антони Барботти.
Россияне в следующем матче турнира встретятся в субботу с командой Германии, а французы — со сборной Испании.
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