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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30173888/
23 июня 2017, 20:03 | Р-Спорт

Футболисты сборной России тренируются в полном составе накануне матча с мексиканцами

КАЗАНЬ, 23 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футболисты сборной России работают в полном составе накануне матча Кубка конфедераций 2017 года с командой Мексики.

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© РИА "Новости"

Сборные России и Мексики встретятся в субботу в Казани в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций, встреча начнется в 18:00 мск. На данный момент первые два места в квартете А занимают команды Мексики и Португалии (по 4 очка), на балл опережая сборную России.

В среду команда Станислава Черчесова в Москве проиграла сборной Португалии со счетом 0:1, после чего в четверг провела тренировку в тренажерном зале отеля в закрытом режиме, а затем вылетела в Казань. В пятничном занятии на «Казань Арене» принимают участие все 23 футболиста сборной. На тренировке присутствуют вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко и глава РФПЛ Сергей Прядкин.
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