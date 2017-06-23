Футболисты сборной России тренируются в полном составе накануне матча с мексиканцами

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Сборные России и Мексики встретятся в субботу в Казани в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций, встреча начнется в 18:00 мск. На данный момент первые два места в квартете А занимают команды Мексики и Португалии (по 4 очка), на балл опережая сборную России.