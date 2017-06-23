Футболисты сборной России тренируются в полном составе накануне матча с мексиканцами
КАЗАНЬ, 23 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Футболисты сборной России работают в полном составе накануне матча Кубка конфедераций 2017 года с командой Мексики.
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Сборные России и Мексики встретятся в субботу в Казани в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций, встреча начнется в 18:00 мск. На данный момент первые два места в квартете А занимают команды Мексики и Португалии (по 4 очка), на балл опережая сборную России.
В среду команда Станислава Черчесова в Москве проиграла сборной Португалии со счетом 0:1, после чего в четверг провела тренировку в тренажерном зале отеля в закрытом режиме, а затем вылетела в Казань. В пятничном занятии на «Казань Арене» принимают участие все 23 футболиста сборной. На тренировке присутствуют
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