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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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Чили 2
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тв
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21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
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Россия
тв
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Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30173880/
23 июня 2017, 20:04 | ТАСС

Мутко не сомневается, что матч сборных Мексики и России получится интересным

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России наверняка получится интересным, болельщикам нужно надеяться не на кого-то конкретно, а на всю российскую команду. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Встреча пройдет в субботу в Казани и начнется в 18:00 мск. Для выхода в плей-офф сборной России необходима победа. В предыдущем матче, который состоялся в среду в Москве, российские футболисты со счетом 0:1 уступили португальцам.

«Вся наша сборная — это наша надежда. Вся наша команда здорово сыграла с португальцами. Это будет интересный матч, я в этом не сомневаюсь. Но, думаю, удача нашим игрокам бы не помешала», — сказал Мутко.

«Готовимся мы, готовятся и соперники. Я, конечно, не главный тренер, но предполагаю, что мексиканцы как следует изучили нашу игру», — отметил глава РФС.

Мексиканцы занимают первое место в группе А Кубка конфедераций, набрав в двух матчах четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, команда Новой Зеландии не набрала ни одного очка.
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