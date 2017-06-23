Сергей Горлукович: Португальцы приехали отдохнуть, а мы им проигрываем

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Даже не хочу говорить особо о сборной, — отрезал Горлукович. — Там нечего смотреть. Матч с Португалией? Чего там я должен был увидеть? Люди приехали в отпуск, а они не могут их победить? У кого мотивация выше? Россия дома играет! О чем можно рассуждать?

— Во втором тайме владели преимуществом.

— Я вас умоляю. О чем вы вообще? Португалия приехала сюда в отпуск. Мы должны были, как минимум, не проиграть.

— Против нас все-таки Криштиану Роналду играл.

— И что? Он в отпуске! Мы увидели 20 процентов от настоящего Криштиану Роналду. Зачем ему напрягаться. Разок включился — и забил. Еще мог отличиться, но Акинфеев выручил. Что этот турнир дает для Португалии? Вообще ничего! Просто их обязали сюда приехать как чемпионов Европы. Вот для России это экзамен.

— Удручает, что мы ни разу не пробили по воротам.

— Ну вы же сами все понимаете. Что я должен вам сказать? Ну если команда за 90 минут ни разу в створ не попала?! Ну вы чего? Какой футбол может быть?

— Давили, подходы были.

— Ну если команда за 90 минут ни разу в створ не попала?! Ну если команда за 90 минут ни разу в створ не попала?! Ну вы поймите, наконец, что португальцы приехали отдохнуть! И мы им проигрываем. Разве они должны серьезно относиться к турниру? Понимаете разницу между отпуском и работой?

— В составе сборной нет ни одного светлого пятна?

— Я не понимаю решений тренера по составу.

— Например?

— Почему Шишкин у него играет центрального полузащитника. Я в шоке, честно! С чего он должен играть опорника? Ну что это, в самом деле?

— Предлагаете вернуть Денисова?

— Да лучше Юрия Гаврилова возьмите! Он хотя бы пас может отдать. Верните Широкова, Аршавина!

— Это поколение вас никак не убеждает?

— Состав странный. Ну верните тогда Павлюченко. Чего тренер использует отыгранный материал.

— Как вам Смолов?

— Сейчас он лучший нападающий у нас стране, это ясно как белый день.

— Какие ожидания от матча с Мексикой?

— Ожидание одно. Если не выходим из группы, нужно уже делать оргвыводы. Иначе ничего хорошего не будет. Меняйте тогда тренера! Против отпускников не выходить из группы? Вы чего? Нужен новый тренер, пока есть еще год.

— А кого советуете в тренеры?

— Да уже давным-давно все ясно. Есть Бердыев. Он за полгода все сделает, рисунок поставит, игроков подберет. Зовите его! А у нас говорят, что нынешняя команда на правильном пути. Венгрию обыграли, Ну если команда за 90 минут ни разу в створ не попала?! Да вы хоть глаза разуйте наконец.

— С Чили вничью сыграли…

— Молодцы! Ну вот и живите дальше этим! Играйте вничью. У каждого свой путь, у каждого свои глаза.

Матч Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики состоится в субботу, 24 июня. Игра на стадионе «Казань Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.