Около 37 тыс. болельщиков ожидается на матче сборных Мексики и России

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Встреча пройдет в субботу на «Казань-Арене», начало — в 18:00 мск.

«Ожидается, что матч между сборными Мексики и России посетит около 37 тысяч болельщиков. Обращаем ваше внимание, что данная цифра не окончательная и может измениться, так как продажа билетов на игру продолжается», — ответили в пресс-службе ФИФА на соответствующий запрос.

Мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав в двух матчах четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии — ни одного.

«Казань-Арена» уже приняла два матча группового этапа: встреча Португалия — Мексика, согласно официальным данным, собрала 34372 зрителя, а игра Германия — Чили — 38222.