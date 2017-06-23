Около 37 тыс. болельщиков ожидается на матче сборных Мексики и России
КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) ожидает около 37 тыс. болельщиков на матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе организации.
Встреча пройдет в субботу на «Казань-Арене», начало — в 18:00 мск.
«Ожидается, что матч между сборными Мексики и России посетит около 37 тысяч болельщиков. Обращаем ваше внимание, что данная цифра не окончательная и может измениться, так как продажа билетов на игру продолжается», — ответили в
Мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав в двух матчах четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии — ни одного.
«Казань-Арена» уже приняла два матча группового этапа: встреча Португалия — Мексика, согласно официальным данным, собрала 34372 зрителя, а игра Германия — Чили — 38222.
Кубок конфедераций проходит в Москве,
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