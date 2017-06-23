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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
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Австралия 1
тв
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Чили 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30173244/
23 июня 2017, 18:52 | ТАСС

Около 37 тыс. болельщиков ожидается на матче сборных Мексики и России

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) ожидает около 37 тыс. болельщиков на матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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© ИТАР-ТАСС

Встреча пройдет в субботу на «Казань-Арене», начало — в 18:00 мск.

«Ожидается, что матч между сборными Мексики и России посетит около 37 тысяч болельщиков. Обращаем ваше внимание, что данная цифра не окончательная и может измениться, так как продажа билетов на игру продолжается», — ответили в пресс-службе ФИФА на соответствующий запрос.

Мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав в двух матчах четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии — ни одного.

«Казань-Арена» уже приняла два матча группового этапа: встреча Португалия — Мексика, согласно официальным данным, собрала 34372 зрителя, а игра Германия — Чили — 38222.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Казань также примет один из полуфиналов турнира 28 июня.
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