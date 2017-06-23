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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Новая Зеландия 0
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Мексика 2
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Чили 2
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Германия 3
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Португалия 1
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21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30173237/
23 июня 2017, 18:50 | Спорт-Экспресс

Германию и Камерун рассудит колумбиец, Чили и Австралию — итальянец

Стали известны арбитры на матчи третьего тура группового турнира Кубка конфедераций-2017 Германия — Камерун и Чили — Австралия.

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© РИА "Новости"

Встречу немцев с камерунцами рассудит бригада арбитров во главе с колумбийцем Вилмаром Ролданом. Ассистировать ему будут соотечественники Александр Гусман и Кристиан де ла Крус. Четвертый арбитр — аргентинец Нестор Питана.

Видеоассистенты — португалец Артур Диас и аргентинец Эрнан Майдана, их помощник — парагваец Энрике Касерес.

Игра состоится 25 июня, начало — в 18.00 по московскому времени.

Матч Чили — Австралия доверено обслуживать итальянской бригаде во главе с Джанлукой Рокки. Судьи на линии — Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Резервный арбитр — серб Милорад Мажич. Видеоассистентами станут румын Овидиу Хатеган и серб Милован Ристич, их помощник — Клеман Тюрпен из Франции.

Поединок начнется в одно время с игрой Германии и Камеруна.
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