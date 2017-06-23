Германию и Камерун рассудит колумбиец, Чили и Австралию — итальянец
Стали известны арбитры на матчи третьего тура группового турнира Кубка конфедераций-2017 Германия — Камерун и Чили — Австралия.
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Встречу немцев с камерунцами рассудит бригада арбитров во главе с колумбийцем Вилмаром Ролданом. Ассистировать ему будут соотечественники Александр Гусман и Кристиан де ла Крус. Четвертый арбитр — аргентинец Нестор Питана.
Видеоассистенты — португалец Артур Диас и аргентинец Эрнан Майдана, их помощник — парагваец Энрике Касерес.
Игра состоится 25 июня, начало — в 18.00 по московскому времени.
Матч Чили — Австралия доверено обслуживать итальянской бригаде во главе с Джанлукой Рокки. Судьи на линии — Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Резервный арбитр — серб Милорад Мажич. Видеоассистентами станут румын Овидиу Хатеган и серб Милован Ристич, их помощник — Клеман Тюрпен из Франции.
Поединок начнется в одно время с игрой Германии и Камеруна.
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