Смолов возглавил медиарейтинг игроков сборной РФ после 2-го тура Кубка конфедераций
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. Нападающий «Краснодара» Федор Смолов по итогам второго тура группового этапа домашнего Кубка конфедераций возглавил медиарейтинг футболистов сборной России, который был подготовлен компанией «Медиалогия» специально для агентства «Р-Спорт».
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В среду в Москве в матче второго тура группового этапа Кубка конфедерация сборная России, выступающая в квартете A, проиграла команде Португалии со счетом 0:1. Автором единственного мяча на 8-й минуте стал капитан португальцев Криштиану Роналду.
Смолов на предматчевой
Второе место в медиарейтинге занял голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. В игре с португальцами, которая стала для вратаря 100-й в футболке национальной команды, Акинфеев в ряде эпизодов спас россиян, отразив удары соперников.
Тройку медиарейтинга замкнул полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков. Как и Смолов, Глушаков провел полный матч и получил желтую карточку. После встречи капитан «Спартака» поделился впечатлениями, отметив, что он и его партнеры в первом тайме чувствовали небольшое волнение, однако счет закономерный.
Полностью первая десятка медиарейтинга выглядит следующим образом:
1. Федор Смолов («Краснодар», форвард) — 17 806,0 (медиаиндекс);.
2. Игорь Акинфеев (ЦСКА, вратарь) — 16 542,0;.
3. Денис Глушаков («Спартак», полузащитник) — 8 089,3;.
4. Александр Ерохин («Ростов», полузащитник) — 8 077,0;.
5. Георгий Джикия («Спартак», защитник) — 6 407,0;.
6. Александр Самедов («Спартак», полузащитник) — 6 289,1;.
7. Дмитрий Полоз («Ростов», форвард) — 6 162,0;.
8. Роман Шишкин («Локомотив», защитник) — 5 321,0;.
9. Юрий Жирков («Зенит», полузащитник) — 5 314,0;.
10. Федор Кудряшов («Ростов», защитник) — 4 574,0.
Рейтинг, данные для которого были рассчитаны по российским СМИ по состоянию на 23 июня, построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 41 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства,
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