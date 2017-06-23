Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30173090/
23 июня 2017, 18:30 | Р-Спорт

Смолов возглавил медиарейтинг игроков сборной РФ после 2-го тура Кубка конфедераций

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. Нападающий «Краснодара» Федор Смолов по итогам второго тура группового этапа домашнего Кубка конфедераций возглавил медиарейтинг футболистов сборной России, который был подготовлен компанией «Медиалогия» специально для агентства «Р-Спорт».

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

В среду в Москве в матче второго тура группового этапа Кубка конфедерация сборная России, выступающая в квартете A, проиграла команде Португалии со счетом 0:1. Автором единственного мяча на 8-й минуте стал капитан португальцев Криштиану Роналду.

Смолов на предматчевой пресс-конференции заявил, что в российской команде много желающих поменяться футболками с Роналду, но он сам не находится в их числе. Также нападающий «Краснодара» выразил надежду, что болельщики помогут футболистам одолеть сборную Португалии. В матче Смолов провел все 90 минут на поле, однако результативными действиями не отметился.

Второе место в медиарейтинге занял голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. В игре с португальцами, которая стала для вратаря 100-й в футболке национальной команды, Акинфеев в ряде эпизодов спас россиян, отразив удары соперников.

Тройку медиарейтинга замкнул полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков. Как и Смолов, Глушаков провел полный матч и получил желтую карточку. После встречи капитан «Спартака» поделился впечатлениями, отметив, что он и его партнеры в первом тайме чувствовали небольшое волнение, однако счет закономерный.

Полностью первая десятка медиарейтинга выглядит следующим образом:

1. Федор Смолов («Краснодар», форвард) — 17 806,0 (медиаиндекс);.

2. Игорь Акинфеев (ЦСКА, вратарь) — 16 542,0;.

3. Денис Глушаков («Спартак», полузащитник) — 8 089,3;.

4. Александр Ерохин («Ростов», полузащитник) — 8 077,0;.

5. Георгий Джикия («Спартак», защитник) — 6 407,0;.

6. Александр Самедов («Спартак», полузащитник) — 6 289,1;.

7. Дмитрий Полоз («Ростов», форвард) — 6 162,0;.

8. Роман Шишкин («Локомотив», защитник) — 5 321,0;.

9. Юрий Жирков («Зенит», полузащитник) — 5 314,0;.

10. Федор Кудряшов («Ростов», защитник) — 4 574,0.

Рейтинг, данные для которого были рассчитаны по российским СМИ по состоянию на 23 июня, построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 41 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. В нем указаны игроки сборной России, заявленные для участия в Кубке конфедераций-2017. Медиаиндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Игрок Валенсия: Чилийцы постараются занять первое место в группе на Кубке конфедераций

Игрок Валенсия: Чилийцы постараются занять первое место в группе на Кубке конфедераций

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили намерены победить команду Австралии в матче Кубка конфедераций и занять первое место в группе B. Об этом журналистам сказал чилийский форвард Леонардо Валенсия.
Еще 7 новостей   Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева
Викторина
Кто по национальности вратарь сборной России Гильерме?