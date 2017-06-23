Смолов возглавил медиарейтинг игроков сборной РФ после 2-го тура Кубка конфедераций

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В среду в Москве в матче второго тура группового этапа Кубка конфедерация сборная России, выступающая в квартете A, проиграла команде Португалии со счетом 0:1. Автором единственного мяча на 8-й минуте стал капитан португальцев Криштиану Роналду.

Смолов на предматчевой пресс-конференции заявил, что в российской команде много желающих поменяться футболками с Роналду, но он сам не находится в их числе. Также нападающий «Краснодара» выразил надежду, что болельщики помогут футболистам одолеть сборную Португалии. В матче Смолов провел все 90 минут на поле, однако результативными действиями не отметился.

фоторепортаж Россия уступила Португалии в матче Кубка конфедераций В матче группового этапа Кубка конфедераций сборная России с минимальным счетом уступила сборной Португалии.

Второе место в медиарейтинге занял голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. В игре с португальцами, которая стала для вратаря 100-й в футболке национальной команды, Акинфеев в ряде эпизодов спас россиян, отразив удары соперников.

Тройку медиарейтинга замкнул полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков. Как и Смолов, Глушаков провел полный матч и получил желтую карточку. После встречи капитан «Спартака» поделился впечатлениями, отметив, что он и его партнеры в первом тайме чувствовали небольшое волнение, однако счет закономерный.

Полностью первая десятка медиарейтинга выглядит следующим образом:

1. Федор Смолов («Краснодар», форвард) — 17 806,0 (медиаиндекс);.

2. Игорь Акинфеев (ЦСКА, вратарь) — 16 542,0;.

3. Денис Глушаков («Спартак», полузащитник) — 8 089,3;.

4. Александр Ерохин («Ростов», полузащитник) — 8 077,0;.

5. Георгий Джикия («Спартак», защитник) — 6 407,0;.

6. Александр Самедов («Спартак», полузащитник) — 6 289,1;.

7. Дмитрий Полоз («Ростов», форвард) — 6 162,0;.

8. Роман Шишкин («Локомотив», защитник) — 5 321,0;.

9. Юрий Жирков («Зенит», полузащитник) — 5 314,0;.

10. Федор Кудряшов («Ростов», защитник) — 4 574,0.