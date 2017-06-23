Сборная Германии по пляжному футболу одолела команду Испании на первом этапе Евролиги
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. Сборная Германии по пляжному футболу победила команду Испании в матче первого этапа Евролиги, который проходит в Белграде.
Встреча группы 1, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 4:2 в пользу немцев.
Во втором туре в субботу сборная Германии сыграет с командой Россией, а сборная Испании встретится с командой Франции.
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