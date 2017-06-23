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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30172736/
23 июня 2017, 17:57 | ТАСС

Игрок Валенсия: Чилийцы постараются занять первое место в группе на Кубке конфедераций

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили намерены победить команду Австралии в матче Кубка конфедераций и занять первое место в группе B. Об этом журналистам сказал чилийский форвард Леонардо Валенсия.

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В четверг матч второго тура группового этапа турнира между сборными Чили и Германии в Казани завершился со счетом 1:1. В заключительном туре группового этапа 25 июня на московском стадионе «Спартак» чилийцы встретятся с австралийцами.

«Да, мы играли на высоких скоростях с командой Германии. В матче с австралийцами ничего не поменяется, это такой же непростой соперник, как и немцы. Мы готовы к этой игре и намерены взять три очка. Постараемся занять первое место в группе», — сказал Валенсия.

В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу. В заключительном туре в группе B также 25 июня состоится матч Германия — Камерун (Сочи).

Кубок конфедераций завершится 2 июля.
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