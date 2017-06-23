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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30172718/
23 июня 2017, 17:55 | Чемпионат.com

В Петербурге до матча Новая Зеландия — Португалия около 1400 фанатов этих стран

24 июня состоятся два матча 3-го тура группы А Кубка Конфедераций—2017.

Первый, между сборными командами Новой Зеландии и Португалии, пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Во втором на стадионе «Казань Арена» будут играть сборные Мексики и России.

За день до встречи между сборными Новой Зеландии и Португалии в Санкт-Петербурге было около 1400 болельщиков из этих стран. На матче доля болельщиков из Португалии от общего числа болельщиков из двух стран составит примерно 77%. Такие данные приводит компания oneFactor, специализирующаяся на геоаналитических сервисах, — специально для «Чемпионата» она производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.

Для матча между Мексикой и Россией доля болельщиков из Мексики составит около 1,2% от всех зрителей.
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