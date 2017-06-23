В Петербурге до матча Новая Зеландия — Португалия около 1400 фанатов этих стран
24 июня состоятся два матча 3-го тура группы А Кубка Конфедераций—2017.
Первый, между сборными командами Новой Зеландии и Португалии, пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Во втором на стадионе «Казань Арена» будут играть сборные Мексики и России.
За день до встречи между сборными Новой Зеландии и Португалии в
Для матча между Мексикой и Россией доля болельщиков из Мексики составит около 1,2% от всех зрителей.
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