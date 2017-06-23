Первый, между сборными командами Новой Зеландии и Португалии, пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Во втором на стадионе «Казань Арена» будут играть сборные Мексики и России.

За день до встречи между сборными Новой Зеландии и Португалии в Санкт-Петербурге было около 1400 болельщиков из этих стран. На матче доля болельщиков из Португалии от общего числа болельщиков из двух стран составит примерно 77%. Такие данные приводит компания oneFactor, специализирующаяся на геоаналитических сервисах, — специально для «Чемпионата» она производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.

Для матча между Мексикой и Россией доля болельщиков из Мексики составит около 1,2% от всех зрителей.