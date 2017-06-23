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Один из самых успешных бразильских тренеров приехал на Кубок конфедераций в качестве комментатора. В интервью «СЭ» Муриси РАМАЛЬЮ вспомнил свою богатую карьеру и оценил перспективы сборной России.

Рамалью — легенда «Сан-Паулу».

В юности его называли «наследником Пеле», но реализовать себя как игрок он в полной мере не сумел. Помешали травмы.

Ему прочили поездку на чемпионат мира-1978, однако у нападающего том сезоне оказалось так мало игровой практики, что в заявку он не попал. По сей день Рамалью называет это своим главным разочарованием. Тем не менее, в первом в истории «Сан-Паулу» чемпионстве 1977 года есть и его заслуга.

А в 79-м Муриси уехал в Мексику. Выступал там за «Пуэблу». В этом же клубе начал тренерскую карьеру в 93-м.

На родине о нем к тому времени мало кто помнил. Но вернувшись в «Сан-Паулу» и приняв молодежную команду, Рамалью заставил говорить о себе всю Бразилию. В 94-м руководство клуба решило выставить для участия в Кубке КОНМЕБОЛ (тогдашний аналог Кубка УЕФА) резервный состав. К всеобщему удивлению дерзкий коллектив, ведомый Рамалью, завоевал трофей. В финале уругвайский «Пеньяроль» был уничтожен — 6:1! По ходу того турнира впервые громко заявили о себе Рожериу Сени и Денилсон.

Затем Рамалью менял клубы чуть ли не каждый год. Даже в Китае поработал.

А настоящий успех пришел к нему в середине «нулевых», когда он вернулся в «Сан-Паулу». 2006, 2007, 2008 — три года подряд он приводил клуб к победе в серии А!

Его стиль многим не нравился — команда играла «не по-бразильски» осторожно, с акцентом на оборону. Однако результаты говорили сами за себя. 23 июля 2010 года Рамалью назначили главным тренером сборной Бразилии!

Но….

Двумя месяцами ранее Муриси подписал контракт с «Флуминенсе» — клуб банально отказался разрывать соглашение. Другой на его месте обиделся бы, а Рамалью сразу же привел команду из Рио к чемпионству. Первому за 26 лет.

Дальше был «Сантос» с молодыми Гансу и Неймаром. И победа в Кубке Либертадорес-2011 — в финале, как и в 94-м, обыгран «Пеньяроль».

По иронии судьбы, круг замкнулся. От «Пеньяроля» до «Пеньяроля»… Больше серьезных побед Рамалью не добивался. Болевая точка тренера — поражение в финале клубного чемпионата мира от «Барселоны» со счетом 0:4.

Потом последовало еще одно возвращение в «Сан-Паулу», но уже безуспешное.

В апреле 2015-го Рамалью ушел на покой по состоянию здоровья. В октябре гостил у Неймара и при его содействии прошел двухнедельную стажировку в «Барсе».

«Я многому научился у этого парня!» — написал тогда Неймар, выложив фото с тренером.

С ноября прошлого года 61-летний Рамалью — комментатор на бразильском телевидении. Именно в этом статусе мы встретили его в пресс-центре сочинского стадиона «Фишт».

Хуан Карлос Осорио: «Смолов прекрасный форвард, но мы не концентрировались даже на Роналду».

БОЛЬШОЙ ХИТРЕЦ ОСОРИО.

— Сборная Бразилии не участвует в Кубке конфедераций, но журналистов из вашей страны здесь чуть ли не больше всех. Откуда такой интерес?

— Мы работаем на будущее, ведь через год здесь пройдет чемпионат мира. Изучаем города, стадионы, инфраструктуру. Это как тест. Чтобы в следующем году для нас не было сюрпризов. Хотим приехать и понимать, что к чему. Плюс у нас очень любят футбол. Даже если сама Бразилия не играет.

— Как вам работа комментатором? Это ведь ваш первый турнир в такой роли.

— Мне нравится! Я больше не тренер, но снова ощущаю себя внутри футбольных процессов. К тому же Кубок конфедераций — событие мирового масштаба.

— К тренерской деятельности вернуться планируете?

— Нет, хватит. Здоровье уже не то. Предложений хватает, но больше не хочу. Уже столько сил отдал тренерству… Теперь я комментатор и мечтаю вернуться в Россию через год на чемпионат мира.

— На пресс-конференции перед матчем Мексика — Новая Зеландия произошло необычное событие: ведущий уже дал слово молодому репортеру, но главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио настоятельно попросил передать микрофон вам. Вы хорошо знакомы?

— Мы пересекались, когда Хуан Карлос работал с колумбийскими клубами. А не так давно Осорио работал с моим родным «Сан-Паулу», и тогда мы много времени проводили вместе, стали настоящими друзьями. Обсуждали футбол часами.

— Сборной России предстоит решающая битва с Мексикой. Может, раскроете какие-то секреты Осорио?

— (Улыбается.) Нет, выдавать друга не буду. Но расскажу, какой этот тренер хитрец. В «Сан-Паулу» Хуан Карлос любил проделывать такой фокус: в носке у него были припрятаны бумажка и ручка, и во время матчей он писал игрокам записки. Во время паузы один из футболистов подбегал к нему и забирал послания, чтобы передать партнерам на поле. Так Осорио доносит до команды свои мысли по ходу встреч.

ЖАЛЬ, ЧТО АРШАВИН БОЛЬШЕ НЕ В СБОРНОЙ.

— Ваш прогноз — сборная России сумеет добиться успеха на турнире?

— Вам достались непростые соперники — Португалия и Мексика. Чемпион Европы для меня вообще фаворит турнира. Как и чилийцы. Игра вашей команды видится мне слишком закрытой, она действует от обороны. Понятно, что порой тренеру просто некуда деваться, потому что в его распоряжении нет футболистов, способных на что-то другое. Но мне, как зрителю, не хватает смелости — именно это качество способно помочь победить Мексику.

— Кого из россиян могли бы выделить?

— Мне очень нравился парень, который выступал в Англии за «Арсенал». Широков, кажется?

— Аршавин. Теперь он в Казахстане.

— Эх, жаль, что его больше не привлекают в сборную. У человека изумительная техника. А из тех, кто есть в команде сейчас, знаю Жиркова — помню по «Челси». Тоже техничный парень. Левая у него такая… Нестандартная что ли. Как у бразильца. Это самый бразильский игрок в вашей команде.

— Как вам наш чемпионат?

— Раньше следил за ним внимательнее, ведь у вас было больше бразильцев. В России сильная лига. Упор делается на борьбу, на физическую мощь, на плотность в обороне.

— На кого из молодых бразильцев стоит обратить внимание российским клубам?

— Все наши большие звезды сейчас в ведущих европейских лигах. Из тех, кто не уехал, выделил бы Родригинью из «Коринтианса». Вот этот парень мог бы блеснуть. А из молодых впечатляет Вендел из «Флуминенсе», у него большое будущее. Не знаю как насчет России, но в Европе он наверняка скоро окажется.

ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА НЕЙМАР СТАНЕТ ЛУЧШИМ В МИРЕ.

— Вы тренировали «Сантос», когда там выступали молодые Гансу и Неймар. Можно сказать, вы воспитали одних из лучших футболистов мира?

— Нет, не я раскрыл их талант. Они уже были большими профессионалами, когда мы пересеклись. Гансу по-своему уникален для сегодняшнего футбола: большой художник, классическая «десятка». Таких сейчас почти нет. Он был у меня и в «Сантосе», и в «Сан-Паулу».

Цитата А Неймар… Его талант нельзя было не заметить уже на самом начальном уровне. Главная задача тренеров — не мешать таким игрокам расти.

Мы провели отличные годы в «Сантосе», после чего Неймар уехал в «Барселону». С тех пор мы большие друзья. Постоянно на связи, обмениваемся сообщениями.

— Вы ведь гостили у него в Испании?

— Да, даже жил у него в квартире, когда стажировался в «Барселоне». Ходили ужинать, болтали.

— Как вам устройство «Барсы»?

— О, это великая машина. Не зря она так успешна. Благодаря Неймару я провел в клубе 16 дней и узнал всю кухню изнутри. Что тут говорить — на каждой позиции там работают исключительные знатоки своего дела.

— Неймару по силам вклиниться в вечный спор Месси и Криштиану Роналду?

— Сегодня лучший — Криштиану. Таких профессионалов больше не встречал. Его отношение к футболу восхищает.

Месси и Неймар находятся примерно на одном уровне. По крайней мере, в минувшем сезоне аргентинец уже не так выделялся на общем фоне. Думаю, еще пару лет, и Неймар станет номером один в мире, ведь он моложе.

1:7 ОТ НЕМЦЕВ НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА…

— Вы упомянули о нехватке смелости у сборной России, но в Бразилии вас часто обвиняли в том, что ваши команды действуют чересчур закрыто. Даже термин придумали специальный — Muricyball.

Цитата — Мои команды не играли от обороны. Просто у каждого тренера есть своя философия.

И я считаю, что великими команды становятся только при наличии сильной защиты. Поэтому уделял этому больше внимания, чем некоторые коллеги. Нет хорошей обороны — нет побед.

А про Muricyball стали говорить, потому что мои футболисты отличались умением забивать со «стандартов» — особенно, головой после наигранных комбинаций с навесами. Не самая частая история для Бразилии.

— Вам, выходит, в какой-то степени ближе европейский футбол?

— Я не работал в нем. Но футбол Европы отличают быстрота и интенсивность, игроки мощнее физически. В Бразилии все более спокойно, размеренно, футболисты дольше держат мяч. В этом и отличие.

— Напоследок о ваших ожиданиях от чемпионата мира в России. Сборная Бразилии реабилитируется за домашний позор 2014-го?

— Тот матч с Германией страна не забудет. Это невозможно. И надо сказать, желание взять реванш идет нам на пользу. За три года команда добилась явного прогресса, стала сильнее.

Пока сложно сказать, насколько этого прогресса достаточно, ведь главные соперники — это сборные из Европы. С ними мы еще не встречались. Но очевидно, что перспективы у Бразилии хорошие. И выиграть мировой кубок нам по силам!

«СЭ» выражает благодарность Марианне Осиповой за помощь в организации интервью.

Матч Мексика — России состоится в субботу, 24 июня, в Казани. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ

из Сочи.