Нету заговорил по-русски, а Сантуш сравнил Россию с Новой Зеландией

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Луиш Нету: Пока не успел поработать гидом для партнеров

— Что рассказываете партнерам о Петербурге?

— Я уже 4,5 года в Петербурге и, конечно, я чувствую себя как дома. Мои партнеры спрашивали меня о Петербурге, я рассказывал, насколько позволяли знания. Пока не удалось поработать гидом — время не позволяет отвлекаться на достопримечательности. Партнерам нравится город! — сказал Нету по-португальски.

— Спасибо, Санкт-Петербург! Город, который любит футбол, — добавил защитник «Зенита» и сборной Португалии по-русски.

— Чего ждете от матча с Новой Зеландией, которая слабее вашей сборной?

— Хотели бы хорошо сыграть. Надеюсь, мы сможем занять первое место в группе. Мы не хотим предвосхищать результат. Мы концентрируемся на своей игре, но всегда с уважением относимся к соперникам. Постараемся показать хороший футбол и победить. Надеюсь, завтрашняя победа будет хорошим предзнаменованием перед следующей неделе.

— Почему вы не тренировались на стадионе «Санкт-Петербург»?

— Нам сказали, что поле пока не готово, мы тренировались на другом. Я только повторяю, что слышал от ФИФА. Не знаю, какое состояние поля сейчас, но, думаю, оно в норме. Мы готовы ко всему, что может произойти на поле завтра.

— Как вам этот стадион, вы ведь играли на нем с «Зенитом»?

— Мы провели тут несколько матчей, чтобы проверить готовность поля. Это прекрасный стадион с великолепной атмосферой, звуком. Думаю, завтра будет так же.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 -:- Новая Зеландия Португалия

— В сборной Португалии очень большая конкуренция среди защитников.

— Я всегда понимал, что у нас хорошая центральная защита, мы можем на нее полагался. Я многому учусь в сборной, мы помогаем друг другу. Я один из 23 членов команды, и я всегда готов играть.



— Успели пообщаться с Манчини?

— Возможности пообщаться с ним пока не было. Это произойдет, когда я вернусь в команду после каникул. Думаю, у меня будет достаточно времени сработаться с новым тренером, его игрой.

Фернанду Сантуш: Петербург — один из лучших городов мира

— Вы не можете тренироваться на поле, на котором будете играть. Допустима ли такая ситуация на чемпионате мира?

Цитата — Не думаю, что поле в слишком плохом состоянии. На чемпионате мира в Бразилии были похожие ситуации, но мы должны приспосабливаться.



Думаю, поле будет в порядке. Главное, перед матчем не выискивать проблемы и пенять на поле. Мы хотим хорошо сыграть в Петербурге и попытаемся сделать это.

— Будут ли играть Рафаеэл Герреру и Элизеу?

— Герреру травмирован и не примет участия в матче против Новой Зеландии. Но у него не такая серьезная травма, как казалось на первый взгляд: в следующих играх у него есть шанс вернуться в состав.

— Считаете ли вы, что уже вышли в плей-офф?

— Пока я концентрируюсь на матчах в группе. Мы хорошо изучили новозеландцев, который в прошлом матче дали жару мексиканцам. Мы с уважением относимся ко всем соперникам, в том числе к Новой Зеландии, но нам надо хорошо с ними сыграть, победить, выйти из группы, а уже потом готовиться к следующим соперникам.

— Вы обеспокоены физической формой игроков?

­- В конце длинного сезона играть каждые три дня непросто. Мы будем проводить ротацию, которая будет основана на моих ощущениях и сопернике. Любой игрок должен быть готов к выходу на поле и сконцентрирован на выходе на поле.

— Будет ли произведена ротация состава?

— Я не буду говорить вам, кто сыграет. Дело не в вас, просто не хочу, чтобы соперники узнали о нашей тактике. Не так важно, кто выходит в стартовом составе: у нас прекрасный и дружный коллектив.

— Как вам в Петербурге?

— Я тут шестой раз. Петербург — великолепный и чарующий город, один из самых красивых в мире. Но я работаю здесь, поэтому не могу много посмотреть. Встречают нас в России просто прекрасно, мне все нравится.

— Как бы вы оценили количество болельщиков Роналду в Петербурге?

— Все хотят смотреть, как играет Роналду. Даже я! У нас всегда очень много болельщиков, в том числе, из-за Криштиану.

— Сравните сборную России и Новой Зеландии.

— Это абсолютно разные команды, но у них есть одна общая черта — они играют в три центральных защитника. В остальном, они не похожи.

— С кем играть было сложнее: с Мексикой или Россией? Как эти команды сыграют между собой?

— У меня нет мнения, кто победит в этом матче. Это две сильные команды, с каждой было непросто играть.