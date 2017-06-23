Непомнящий: Сборная России по футболу находит свою игру, это вселяет огромный оптимизм

Российские футболисты проиграли португальцам со счетом 0:1, встреча состоялась в среду в Москве. В субботу в Казани сборная России сыграет с командой Мексики. Для выхода в плей-офф российской сборной необходима победа.

«Второй тайм игры против португальцев показал, что не все безнадежно. У команды есть огромное желание — желание играть. Да, может, не все передачи доходили до группы атаки, но было множество опасных моментов. Сборная России начала находить свою игру, что вселяет огромный оптимизм», — отметил Непомнящий.

Сборная России в матче с португальцами не нанесла ни одного удара в створ. В играх команды под руководством главного тренера команды Станислава Черчесова такого ранее не случалось. «То, что не удалось нанести ни одного удара в створ, меня, конечно, удивляет. Но, повторюсь, вселяет надежду то, что было множество моментов и подходов, а на этом уже можно строить игру», — сказал Непомнящий.

«Игра сборных Португалии и Мексики сильно отличается, и если ребята соберутся и будут играть как во втором тайме с португальцами, то у нашей сборной будут достаточно неплохие шансы. Мне кажется, главным минусом нашей команды является то, что ребята сами себя недооценивают, возможно, нет взаимопонимания и сыгранности. Однако больше всего меня беспокоит игра в обороне, центральные игроки мексиканцев очень четко доставляют мяч группе атаки, чего в нашей сборной пока нет», — добавил он.

Мексиканцы занимают первое место в группе А Кубка конфедераций, набрав в двух матчах четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, а у команды Новой Зеландии — ни одного.