«Саша, сколько стоишь?» Малафеев позвал Кержакова в свой бизнес
Экс-одноклубники по «Зениту» подсказали сборной России, как обыграть Мексику, а в Петербурге задумались о проведении финала Лиги чемпионов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Финал ЛЧ — после ЧМ-2018 и Евро-2020
Пока главные тренеры и игроки сборных Новой Зеландии и Португалии рассказывали о подготовке к очному матчу, в Союзе журналистов на Невском проспекте организовали общение с послами чемпионата мира-2018 Вячеславом Малафеевым и Александром Кержаковым. Место неслучайное — здесь находится
Каждый день тут проходят
Представитель другого комитета, составивший компанию футболистам, тоже поделился интересными новостями. Даже очень хорошими.
— Обсуждается заявка на проведение финала Лиги чемпионов на новом стадионе, — заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Белов, когда он говорил о наследии в лице стадиона на Крестовском острове. — Если все удастся, то мы застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира, Евро-2020, но и финал Лиги чемпионов. Опыт, который мы сейчас получим, будет очень важен в подготовке таких соревнований.
В каком году город хочет видеть финальный матч, чиновник не уточнил. Но это вряд ли произойдет раньше 2020 года.
Сборной не нужно выдумывать
Большинство вопросов, заданных Малафееву и Кержакову, касалось выступления сборной России. Особенно переживали за субботний матч с Мексикой.
— Я видел только их игру с Португалией, — сказал Кержаков. — Наш главный козырь — стандарты. Мне кажется, наши игроки выше мексиканцев. У Мексики очень хорошее нападение, быстрые фланги, игроки быстро переходят в атаку. Нужна предельная концентрация и огромная самоотдача — это обычные вещи, о которых все знают. Если ребята не проиграют единоборства — вполне реально добиться положительного результата и выйти из группы.
— Если мы начнем матч с Мексикой так же, как провели концовку игры с Португалией — мы их додавим, — дополнил Малафеев. — Сборная России хорошо готова физически, и это было видно по предыдущим двум матчам. Если будет желание, натиск, полузащита будет поджимать линию атаки, и мы будем играть в два нападающих — есть большой шанс, что просто переведем игру на поле соперника. А там можно навязать борьбу и воспользоваться стандартами — Самедов их хорошо исполняет. Так возникали опасные моменты в игре с Португалией. Не нужно выдумывать сложные тактики. Сейчас нужен просто результат, в меньшей степени необходима красота.
Одна из журналисток поинтересовалась у Кержакова, поехал бы он на месте Федора Смолова в европейский клуб.
— На его месте я бы сейчас обедал и готовился к тренировкам, — иронично начал Кержаков. —
Мы всегда говорим, почему у нас все играют в России, никто не едет за границу? На мой взгляд сейчас не так много предложений оттуда — это самая главная причина. Если бы ребята были нарасхват — уверен, что они бы уехали. Мы только слышим или читаем, что
Будущее Кержакова непонятно
Главный вопрос к еще нападающему «Зенита» — с чем он будет совмещать работу посла чемпионата мира. Останется ли он футболистом или, как говорил Сергей Фурсенко, возглавит в клубе некое направление и пойдет учиться?
— Саша, иди ко мне, в бизнес, — подшучивал над бывшим одноклубником Малафеев, который возглавляет собственное агентство недвижимости. — Скажи, сколько ты стоишь?
— Неважно, чем я буду заниматься, — ушел от прямого ответа Кержаков. — Я с удовольствием буду это совмещать с моей главной ролью перед чемпионатом мира — ролью посла от Петербурга.
— Чем бы вам хотелось заниматься в ближайший год? — попытались выжать из Кержакова.
— Мне хотелось бы быть полезным, — вот только форвард не объяснил, где именно. Похоже, что все станет понятно ближе к 30 июня, когда у Александра истечет контракт с «Зенитом». Вряд ли клуб будет тянуть с новостями о будущем своего бомбардира.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter