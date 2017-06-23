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По данным InStat, процент отбитых ударов составил 88%. Второе место занимает голкипер Новой Зеландии Стефан Маринович.

В то же время новозеландский голкипер занимает первое место по количеству отражённых ударов после двух туров на Кубке конфедераций. Стефан Маринович парировал 15 ударов. Вратарь сборной России Игорь Акинфеев занимает второе место (7 ударов).