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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30171401/
23 июня 2017, 16:12 | Чемпионат.com

Акинфеев — лучший на КК по проценту отражённых ударов после двух туров

Голкипер сборной России и московского ЦСКА Игорь Акинфеев — лучший на Кубке конфедераций по проценту отражённых ударов после двух туров.

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© РИА "Новости"

По данным InStat, процент отбитых ударов составил 88%. Второе место занимает голкипер Новой Зеландии Стефан Маринович.

В то же время новозеландский голкипер занимает первое место по количеству отражённых ударов после двух туров на Кубке конфедераций. Стефан Маринович парировал 15 ударов. Вратарь сборной России Игорь Акинфеев занимает второе место (7 ударов).

24 июня сборные Новой Зеландии и России проведут последние матчи на групповом этапе Кубке конфедераций. Новозеландцы в Санкт-Петербурге сыграют против Португалии, а россияне в Казани встретятся с Мексикой. Начало матчей — в 18:00 мск.
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