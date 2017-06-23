Россия стала одной из лучших стран-организаторов Кубка конфедераций

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Таким образом, по посещаемости матчей Кубка Россия встала в первую тройку, вместе с Бразилией и Германией, сообщает BFM.

Напомним, на Кубке конфедераций завершился второй тур группового этапа. Для продолжения борьбы за почетный трофей сборной РФ 24 июня необходимо одержать победу над Мексикой.