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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
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Матч за 3-е место
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30171201/
23 июня 2017, 16:04 | Известия

Россия стала одной из лучших стран-организаторов Кубка конфедераций

Россия попала в тройку лучших стран-организаторов Кубка конфедераций. Посещаемость матчей держится на уровне в среднем 36 тысяч человек на игре. Это примерно 80% заполненности арен.

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Таким образом, по посещаемости матчей Кубка Россия встала в первую тройку, вместе с Бразилией и Германией, сообщает BFM.

Напомним, на Кубке конфедераций завершился второй тур группового этапа. Для продолжения борьбы за почетный трофей сборной РФ 24 июня необходимо одержать победу над Мексикой.
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