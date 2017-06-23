Эксперт: Португальцы производят самое цельное впечатление на Кубке конфедераций-2017

Португальцы в стартовом матче группы А сыграли вничью с мексиканцами (2:2), а во втором обыграли россиян (1:0). Команда набрала 4 очка и лидирует вместе со сборной Мексики, три очка на счет сборной России, команда Новой Зеландии проиграла обе встречи. В группе В лидируют чилийцы и немцы, набравшие по четыре очка, по одному баллу — у австралийцев и камерунцев.

«Я считаю, что сборная Португалии производит самое цельное впечатление в проведенных матчах на Кубке конфедерации, — сказал в телефонном разговоре Билялетдинов. — Может быть, это так смотрится на фоне более молодой команды Германии. Думаю, что у португальцев есть наибольшие шансы на победу в турнире. В сборной Чили есть топовые игроки из английского и немецкого чемпионатов, и эту сборную я поставлю, пожалуй, второй, а команду Германии — третьей».

«Я большего ожидал от команды Камеруна, — добавил собеседник агентства. — Но определенная игровая анархия не позволяет им выступить лучше. Ребята собраны очень мощные, но излишние эмоции на поле им порой мешают».