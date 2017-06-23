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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
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Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
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25.06 не начался Германия
Камерун
тв
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25.06 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30171192/
23 июня 2017, 16:03 | Р-Спорт

Эксперт: Португальцы производят самое цельное впечатление на Кубке конфедераций-2017

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Футболисты сборной Португалии показывают наиболее цельную и сбалансированную игру и обладают наибольшими шансами на победу в Кубке конфедераций, проходящем в четырех городах России, заявил агентству «Р-Спорт» экс-главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов.

Португальцы в стартовом матче группы А сыграли вничью с мексиканцами (2:2), а во втором обыграли россиян (1:0). Команда набрала 4 очка и лидирует вместе со сборной Мексики, три очка на счет сборной России, команда Новой Зеландии проиграла обе встречи. В группе В лидируют чилийцы и немцы, набравшие по четыре очка, по одному баллу — у австралийцев и камерунцев.

«Я считаю, что сборная Португалии производит самое цельное впечатление в проведенных матчах на Кубке конфедерации, — сказал в телефонном разговоре Билялетдинов. — Может быть, это так смотрится на фоне более молодой команды Германии. Думаю, что у португальцев есть наибольшие шансы на победу в турнире. В сборной Чили есть топовые игроки из английского и немецкого чемпионатов, и эту сборную я поставлю, пожалуй, второй, а команду Германии — третьей».

«Я большего ожидал от команды Камеруна, — добавил собеседник агентства. — Но определенная игровая анархия не позволяет им выступить лучше. Ребята собраны очень мощные, но излишние эмоции на поле им порой мешают».
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