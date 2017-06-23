Валерий Масалитин: Не буду ругать сборную за вылет, таков наш уровень на сегодня

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Мы должны воспользоваться своими шансами, — говорит Масалитин. — Мексика великолепно играет в атаке, они любят это делать. Сборную России ждет очень тяжелый матч, который не сравнится с игрой против португальцев.

Какие слабые стороны у этой команды? Есть некоторые проблемы в середине поля. Если наши игроки сыграют в полную силу, мы сможем завладеть инициативой. Вообще, мексиканцы придерживаются того принципа, что лучший способ победить — это идти вперед. В таком случае у нас будет возможность поймать их на контратаке.

К тому же, не стоит забывать про темперамент и мотивацию. Все южные команды славятся своим умением настраиваться на игру. Но если такого соперника оставить без мяча, он быстро устанет, что давит психологически и доводит до ошибок.

С каким счетом завершится игра? Не стану гадать. Мне кажется, нас ждет непредсказуемый матч.

— Многие эксперты раскритиковали Романа Шишкина после матча с португальцами…

— Сложно рассуждать на эту тему, — говорит экс-нападающий «Спартака». — Тренерскому штабу виднее. Станислав Черчесов и его помощники следят за состоянием своей команды и знают, кто находится в лучшей форме. Вообще, этот турнир позволит нам проверить некоторых футболистов, и понять, над чем еще следует поработать. На мой взгляд, выход того же Шишкина — правильный выбор. Почему? Я уже объяснил.

Нельзя говорить, что Роман провалился в игре с португальцами, — продолжает Масалитин. — С таким же успехом мог сыграть и Александр Ерохин. Не забывайте, Португалия лишила нас мяча в центре поля. Сборной России было очень тяжело. На месте Шишкина мог оказаться другой футболист. Матч проиграла вся команда, а не один Роман Шишкин.

— Станете ругать сборную за вылет?

— Ни в коем случае, — отвечает Масалитин. — Что поделать? Таков наш уровень. Выше головы, как говорится, не прыгнешь. У нас есть еще год, чтобы поработать над ошибками.

— Удивлены игрой Александра Головина?

— Он нашел себя и поверил в свои силы. Конечно, мне нравится его игра, но удары надо отрабатывать. У Александра летит все в стиле регби. Удар есть, но он не поставленный. Нужно поработать. С другой стороны, никаких нареканий. Александр очень много помогает в обороне, закрывает проблемные зоны и разгоняет атаку. Головин, как и Игорь Акинфеев, провел два матча на хорошем уровне.

— Привык ли Акинфеев к новой защитной линии?

— Сложный вопрос. Конечно, Игорю непросто, но когда-нибудь это должно было произойти. Мы видим, что братья Березуцкие, как и Сергей Игнашевич стали все чаще испытывать проблемы со здоровьем. Вполне нормальная история, учитывая их возраст.