Дмитрий Кузнецов: Германия и Чили на 99% уже в полуфинале

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Накануне в Казани встретились одни из главных фаворитов турнира — сборные Чили и Германии. Какая из этих команд вам на данный момент больше нравится?

Дмитрий Кузнецов: Нельзя забывать, что на Кубок конфедераций — 2017 немцы не привезли основных футболистов. В то же время чилийцы, наоборот, приехали в Россию в сильнейшем составе. Мое мнение, что во вчерашней встрече сборная Чили ни в чем не уступала Германии. Именно эту команду следует считать наибольшим фаворитом.

При этом мы, конечно, помним немецкий характер, понимая, что они могут в любой момент включиться и решить исход противостояния в свою пользу. Но опять же — лично мне больше чилийцы нравится сейчас.

Константин Выборнов: Круг фаворитов турнира, безусловно, шире. В Россию, на секундочку, приехала Португалия в боевом составе и, что не менее важно, в боевом настрое. Поэтому не стал бы говорить, что в матче Германии и Чили играли именно главные претенденты на победу — португальцы, ведомые Криштиану Роналду, явно не отбывающим на поле номер, как минимум на одном уровне с ними.

Плюс не решился бы сбрасывать со счетом триумфатора противостояния Мексика — Россия.

Так что встреча Германия — Чили лично для меня являлась просто поединком очень хороших команд, в котором было, на что посмотреть. И уже сейчас можно сказать, что один из полуфиналов Кубка — с участием Португалии и либо немцев, либо чилийцев — будет стопроцентным украшением первенства.

Евгений Алдонин: Чилийцы мне нравятся на этом турнире. Уверен, что их стоит причислять к главным фаворитам Кубка.

Если бы на КК-2017 Йоахим Лев взял не полурезервный состав, а основу — можно было бы говорить в таком случае, что исход турнира практически ясен?

Кузнецов: В футболе никогда нельзя сказать, что все уже ясно. Всегда имеет место, например, недооценка соперника — разве можно было предполагать, что австралийцы аж дважды немцам забьют в первом туре? В том поединке бундестим, естественно, солиднее смотрелась, однако игра могла и вничью завершиться вполне.

Выборнов: Мне кажется, что степень мотивации на КК-2017 у игроков, собранных в этом составе сборной — а это те, кто в ближайшие год-два вполне могут стать регулярными представителями старта команды — существенно выше, чем у лидеров сборной, на турнир не вызванных.

Кроме того, я совершенно не готов говорить, что в Россию приехал какой-то слабый или второй состав немецкого коллектива — у Германии вполне может быть два равноценных состава.

Тот же Тимо Вернер условный — если он продолжит играть, как в этом сезоне — вряд ли будет иметь какую-то серьезную конкуренцию в бундестим с учетом травмы Марио Гомеса. К тому же, Леву всегда необходимо доказывать свое право на место в стартовом составе — это знают все немцы, в том числе и ведущие игроки.

К слову, я уверен, что не менее половины футболистов этой сборной Германии будут в нашей стране и в следующем году на чемпионате мира.

Поэтому, думаю, даже хорошо, что Германия именно таким сочетанием игроков приехала: ребята мотивированные и амбициозные, и им нужно показывать себя в условиях жесточайшей конкуренции.

Алдонин: Здесь следует в очередной раз подчеркнуть работу системы немецкого футбола — у них подрастает отличная молодежь. И в этом мы обязаны отдать должно сборной Германии.

Сборная Камеруна и в матче с Чили, и во встрече с Австралией смотрелась в целом неплохо, однако смогла набрать к заключительному туру всего одно очко. Вправе ли чемпионы последнего Кубка Африки, исходя из этого, жаловаться на неудачу или же следует констатировать вполне закономерный результат?

Кузнецов: Уровень африканского футбола, если говорить откровенно, ощутимо слабее европейского, и все игроки, выступающие в Камеруне, безусловно, стремятся уехать в ведущие европейские клубы.

Так что мне кажется, что на данный момент уровень Камеруна уже не тот, что был раньше.

Выборнов: Сборная Камеруна — хорошая команда, очень крепкая физически, обучаемая тактически, что не всегда бывает у африканцев.

Другой вопрос, что камерунцам не хватает каких-то качеств, чтобы довести до конца начатое — ведь они действительно и с чилийцами вполне достойно выглядели, и у австралийцев могли выиграть….

Алдонин: Камерун в матче с Чили мне на самом деле понравился — игра очень хорошая была со стороны обеих команд. Видно, что у камерунцев очень неплохая сборная — они, очевидно, не просто так выиграли Кубок Африки 2017 года. И во встрече с немцами, думаю, они себя с лучшей стороны покажут.

Ожидаете ли сенсаций в заключительный игровой день группы В? Или же полностью уверены, что в плей-офф из квартета пробьются чилийцы и немцы, которым достаточно не проиграть австралийцам и камерунцам соответственно?

Кузнецов: Думаю, что и Чили, и Германия выиграют в последнем туре, не прикладывая к этому очень много усилий.

Плюс вполне вероятно, что в этих встречах главные тренеры фаворитов дадут выйти на поле тем, у кого есть дефицит игрового времени.

Выборнов: По моему мнению, никакой интриги уже нет — не вижу никаких вариантов, при которых немцы и чилийцы могут проиграть в последнем туре, так что процентов на 99 эти сборные уже в полуфинале.

Алдонин: Очевидными фаворитами, конечно, являются чилийцы и немцы, но абсолютно все может произойти в этих встречах — результат может оказаться непредсказуемым. Хотя знаете, как говорят — в футбол играют хорошо две команды, а побеждает Германия.

Сложись жеребьевка Кубка несколько иначе, сборная России сейчас играла бы в группе с Чили, Камеруном и Австралией, заменив в квартете Германию. Не кажется ли вам, что в этом случае шансов у наших игроков на попадание в полуфинал было бы побольше?

Кузнецов: Тут сложно загадывать, но.

думаю, что все бы ждали побед от сборной России в этих играх — и с Камеруном, и с Чили, и с Австралией вполне можно бороться.

Выборнов: Считаю, что попадание нашей сборную именно к Португалии, Новой Зеландии и Мексике — это хорошо. То есть очень здорово, что нам удалось сыграть с такими чемпионами Европы, так как побороться с одной из сильнейших команд мира на лето 2017 года, проводившей встречу в полную силу — действительно полезно. Плюс посмотрели на себя против Новой Зеландии, которая на самом деле не такая слабая, как все говорили — большой вопрос, сильнее ли островитян те же австралийцы.

А уж как было бы в другой группе… Сложно сказать, как там все сложилось бы.

Возможно, сейчас бы нам хватало ничьей в последнем туре для выхода в полуфинал, все бы заморочились именно на ней, пытаясь сыграть осторожно — нет уж, такого не нужно….

Лучше попробовать обыграть Мексику в боевом составе — прекрасная же задача!

Алдонин: Как сложился результат жеребьевки, так и сложился. Сборной России в нынешней ситуации, мне кажется, просто необходимо развиваться от матчу к матчу, улучшая свое мастерство и совершенствоваться тактически.