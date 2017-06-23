Малафеев: Сборной России не нужно выдумывать сложную тактику на матч с мексиканцами

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Матч между сборными России и Мексики пройдет 24 июня в Казани.

«Не нужно выдумывать сложные тактики. Сейчас нужен просто результат, в меньшей степени необходима красота», — подчеркнул Малафеев.

Предыдущий матч на турнире сборная России проиграла португальцам со счетом 0:1. «Если мы начнем матч с Мексикой так же, как провели концовку игры с Португалией, то мы их додавим. Сборная России хорошо готова физически, это было видно по предыдущим двум матчам», — отметил бывший голкипер сборной России.

«За счет желания, натиска, длинного паса Игоря Акинфеева, если полузащита будет поджимать линию атаки, и мы будем играть с двумя нападающими — есть шанс, большой шанс, что мы переведем игру на поле соперника. А там можно навязать борьбу и воспользоваться стандартами, которые хорошо исполняет Александр Самедов», — добавил Малафеев.

Он выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. За это время голкипер провел 29 матчей.