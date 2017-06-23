Роналду под надзором ДПС

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Сборная Португалии приехала на стадион «Турбостроитель», где, кстати, начинал Игорь Денисов, за час до начала тренировки.

Перед началом тренировки около меня остановилась машина ДПС. Из окна выглянул ее сотрудник в форме. Я приготовился к худшему.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 -:- Новая Зеландия Португалия

— А РоналЬдО здесь тренируется?! — последовал неожиданный вопрос.

Я кивнул. Дорожный патрульный засиял, опустил окно и вдавил педаль газа в пол.

Сборная Португалии приехала на стадион «Турбостроитель» за час до начала тренировки. Видимо, гости боялись пробок — пару дней назад камерунцы опоздали сюда же на 40 минут из-за мощного трафика. А, может быть, хотели подольше побегать по идеальному газону стадиона со звучным названием «Турбостроитель». Еще год назад здесь была почти выжженная земля и ржавые ворота с дырявой сеткой, а сейчас — ровное подстриженное натуральное поле, на котором даже одуванчики растут! На бровке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Стадион "Турбостроитель", на котором сейчас тренируются португальцы:<br>Год назад/сейчас <a href="https://t.co/DlC6o78PN7">pic.twitter.com/DlC6o78PN7</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/878186764191584256">23 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Название «Турбостроитель» легко подошло бы какому-нибудь супергерою из комиксов. Но мы в реальности, и тут свои супергерои — в частности, Криштиану Роналду. И свой антураж — не высоченные небоскребы, а советские дома, на фоне которых звезда планетарного масштаба смотрелась весьма необычно. А представляете, каково было жителям этих домов? Год назад у них из окна открывался антиутопический вид подобие болота, а сейчас — на Криштиану Роналду.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Криштиану Роналду тренируется на фоне советских домов. <a href="https://t.co/KnflVc8A9C">pic.twitter.com/KnflVc8A9C</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/878169735833292801">23 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ажиотаж был огромным. Если посмотреть на камерунцев пришла горстка журналистов, то на португальцев — целая армия. Хотя команда вышла на тренировку не в полном составе: Рафаэл Геррейру, получивший травму в игре с Россией, продолжает восстановление, а Элизеу подхватил простуду. Остальные — здоровы и готовы к борьбе за полуфинал.

Чемпионы Европы всю открытую часть занятия веселились, улыбались и подшучивали друг над другом. В том числе над Роналду. Во время игры в «собачку» (интересно, португальцы так же называют это упражнение?) Криштиану пытался принять передачу в шпагате, но не дотянулся до мяча и плюхнулся на землю под хохот партнеров. И после этого, конечно, стал «собачкой» сам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Роналду в роли собачки ? <a href="https://t.co/ENzsMl2yRY">pic.twitter.com/ENzsMl2yRY</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/878185708581642241">23 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Болельщиков внутрь никто не пускал, поэтому им приходилось ждать за периметром стадиона. Поклонников таланта Криштиану было немного: пара десятков школьников да несколько охотников за автографами постарше. Увы, Роналду никого из них не осчастливил, а лишь помахал им рукой, уходя с тренировки.