Роналду под надзором ДПС
Репортаж с тренировки сборной Португалии.
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Видимо, что-то случилось...
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Сборная Португалии приехала на стадион «Турбостроитель», где, кстати, начинал Игорь Денисов, за час до начала тренировки.
Перед началом тренировки около меня остановилась машина ДПС. Из окна выглянул ее сотрудник в форме. Я приготовился к худшему.
— А РоналЬдО здесь тренируется?! — последовал неожиданный вопрос.
Я кивнул. Дорожный патрульный засиял, опустил окно и вдавил педаль газа в пол.
Сборная Португалии приехала на стадион «Турбостроитель» за час до начала тренировки. Видимо, гости боялись пробок — пару дней назад камерунцы опоздали сюда же на 40 минут
Название «Турбостроитель» легко подошло бы
Ажиотаж был огромным. Если посмотреть на камерунцев пришла горстка журналистов, то на португальцев — целая армия. Хотя команда вышла на тренировку не в полном составе: Рафаэл Геррейру, получивший травму в игре с Россией, продолжает восстановление, а Элизеу подхватил простуду. Остальные — здоровы и готовы к борьбе за полуфинал.
Чемпионы Европы всю открытую часть занятия веселились, улыбались и подшучивали друг над другом. В том числе над Роналду. Во время игры в «собачку» (интересно, португальцы так же называют это упражнение?) Криштиану пытался принять передачу в шпагате, но не дотянулся до мяча и плюхнулся на землю под хохот партнеров. И после этого, конечно, стал «собачкой» сам.
Болельщиков внутрь никто не пускал, поэтому им приходилось ждать за периметром стадиона. Поклонников таланта Криштиану было немного: пара десятков школьников да несколько охотников за автографами постарше. Увы, Роналду никого из них не осчастливил, а лишь помахал им рукой, уходя с тренировки.
Гоша ЧЕРНОВ
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