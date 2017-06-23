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https://sport.mail.ru/football2017/news/30170227/
23 июня 2017, 14:58 | Спорт-Экспресс

Роналду под надзором ДПС

Репортаж с тренировки сборной Португалии.

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Сборная Португалии приехала на стадион «Турбостроитель», где, кстати, начинал Игорь Денисов, за час до начала тренировки.

Перед началом тренировки около меня остановилась машина ДПС. Из окна выглянул ее сотрудник в форме. Я приготовился к худшему.

— А РоналЬдО здесь тренируется?! — последовал неожиданный вопрос.

Я кивнул. Дорожный патрульный засиял, опустил окно и вдавил педаль газа в пол.

Сборная Португалии приехала на стадион «Турбостроитель» за час до начала тренировки. Видимо, гости боялись пробок — пару дней назад камерунцы опоздали сюда же на 40 минут из-за мощного трафика. А, может быть, хотели подольше побегать по идеальному газону стадиона со звучным названием «Турбостроитель». Еще год назад здесь была почти выжженная земля и ржавые ворота с дырявой сеткой, а сейчас — ровное подстриженное натуральное поле, на котором даже одуванчики растут! На бровке.

Название «Турбостроитель» легко подошло бы какому-нибудь супергерою из комиксов. Но мы в реальности, и тут свои супергерои — в частности, Криштиану Роналду. И свой антураж — не высоченные небоскребы, а советские дома, на фоне которых звезда планетарного масштаба смотрелась весьма необычно. А представляете, каково было жителям этих домов? Год назад у них из окна открывался антиутопический вид подобие болота, а сейчас — на Криштиану Роналду.

Ажиотаж был огромным. Если посмотреть на камерунцев пришла горстка журналистов, то на португальцев — целая армия. Хотя команда вышла на тренировку не в полном составе: Рафаэл Геррейру, получивший травму в игре с Россией, продолжает восстановление, а Элизеу подхватил простуду. Остальные — здоровы и готовы к борьбе за полуфинал.

Чемпионы Европы всю открытую часть занятия веселились, улыбались и подшучивали друг над другом. В том числе над Роналду. Во время игры в «собачку» (интересно, португальцы так же называют это упражнение?) Криштиану пытался принять передачу в шпагате, но не дотянулся до мяча и плюхнулся на землю под хохот партнеров. И после этого, конечно, стал «собачкой» сам.

Болельщиков внутрь никто не пускал, поэтому им приходилось ждать за периметром стадиона. Поклонников таланта Криштиану было немного: пара десятков школьников да несколько охотников за автографами постарше. Увы, Роналду никого из них не осчастливил, а лишь помахал им рукой, уходя с тренировки.

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга.
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