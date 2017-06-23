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Кубок конфедераций по футболу 2017
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21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
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Австралия 1
тв
Группа B
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Чили 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30170029/
23 июня 2017, 14:51 | Onedivision.ru

Александр Бубнов: Черчесову нравится упрощенная модель игры

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку игре сборной России в атаке на Кубке конфедераций-2017. По мнению специалиста, национальная команда в матче с Португалией (0:1) ошибочно делала ставку исключительно на действия по флангам.

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«Показатели сборной России лучше, чем в игре с Новой Зеландией. Однако несмотря на это мы допустили очень много брака в атаке и сыграли в каком-то смысле хуже, так как моментов создали немного, хотя отчасти это объясняется классом соперника. Конечно, нельзя не отметить хороший настрой и самоотдачу — здесь претензий нет. Во втором тайме нам даже удалось прижать португальцев к воротам.

Нам не хватает поставленной игры в атаке. Мы атаковали только флангами — это не может быть основным вариантом атаки. Мозговой центр расположен в центре поля, отказываться от атак по центру неприемлемо. Черчесов объяснил это нежеланием получить контратаку? Это упрощенная модель игры, которая нравится Черчесову. При такой философии невозможно организовать системную игру в атаке.

Мы дали португальцам легкую жизнь, поскольку закрыть фланги намного легче, да и атаки оттуда не так опасны. У португальцев хорошая оборона, хотя я бы не сказал, что бетонная, но организация чувствуется. Для такой обороны не составляет труда остановить команду, которая атакует только по флангам, — сказал Бубнов.
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