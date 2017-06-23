Энтони Хадсон: Надеюсь, когда-нибудь у меня будет такой же счет, как у Моуринью

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— После игры с Мексикой испытывали смешанные чувства — признался Хадсон. — Были горды своей игрой, ведь мы действовали отлично. И это при том, что никто, ни журналисты, ни болельщики не ставил на нас. Все вокруг говорили: «Мексиканцы забьют вам 3−4−5 безответных голов». Однако мы показали себя с хорошей стороны. Имели шанс добиться ничьей. Рады, что показали хорошую игру, но разочарованы результатом.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 -:- Новая Зеландия Португалия

— Что скажете о матче против Португалии?

— Для меня это обычная игра. Постараемся подойти к ней с правильным настроем и организацией. Нам нужен результат. Мы приехали в Россию не для того, чтобы смотреть на соперников снизу вверх. Да, Португалия — это мировой класс, но мы попытаемся набрать очки.

— Завтра вам придется играть против Роналду. Как готовитесь нейтрализовать его?

— Во-первых, я просто рад, что стал первым тренером из Новой Зеландии, которому задают такой вопрос. Всех тренеров спрашивают об том, как они будут играть против Роналду, но на самом деле Португалия — это не только он. Вся команда — первоклассная. Если убрать Криштиану, у них в составе останется много высококлассных футболистов. У нас есть определенный план, но я не хотел бы сейчас вдаваться в детали. Мы не думаем о том, что предстоит игра против Португалии и Роналду. Думаем, как добиться результата.

— Насколько Кубок Конфедераций помогает готовиться к ЧМ?

Цитата — Меня порадовало, что в каждом из матчей у нас были шансы забить. Жаль, что мы пока не смогли полностью раскрыть свой потенциал, играя против классных команд.

Участвовали в матче открытия, на этой игре был Президент России, собрался почти полный стадион — сложно было показать максимум при таком давлении публики. К тому же у нашей молодой команды было не так много возможностей выступать на столь высоком уровне. Зато уже против Мексики мы показали себя. Продемонстрировали хороший настрой и отличную подготовку. У нас есть потенциал, чтобы обыгрывать сильнейших соперников. Завтра будет еще один важный шаг, который позволит поверить в чудо.

— Возможно в ноябре вам придется сыграть с Аргентиной в стыковых матчах за право попасть на ЧМ-2018. Готовы к такому испытанию?

— Не думаю, что Аргентина окажется в «стыках». В игре против Мексики мы показали, что у нас есть нужные качества для успеха в квалификации ЧМ. У нас сильный характер.

— Что скажете о главном тренере Мексики Хуане Карлосе Осорио после стычки в прошлом матче?

— Не буду вставать в позу и говорить, что его нужно наказать. Уважаю Осорио, это тренер мирового класса. Мне нравится игра его команды, понравилась эмоциональность нашего матча. Обе команды выложились на поле и показали боевой дух.

— Какого вы мнения о главном тренере сборной Португалии Фернанду Сантуше?

— На этом турнире мы встречаемся с чемпионами. Каждый тренер на Кубке Конфедераций неслучайно выиграл титул. Сантуш — специалист мирового класса. Думаю, португальцы понимают, что завтрашняя игра не будет простой. Здорово, что после матча с Мексикой мы внесли некоторую сумятицу и заставили соперников относиться к нам более серьезно.

— Вас часто называют новым Моуринью. Что вас роднит с ним? Борода? Характер?

— Надеюсь, когда-нибудь у меня будет такой же банковский счет, как у него (улыбается). Это сравнение появилось 5−7 лет назад и зажило своей жизнью. Вспоминаю о нем, только когда вы меня об этом спрашиваете.

КРИС ВУД: «СОЗДАДИМ СЛОЖНОСТИ РОНАЛДУ».

Капитан сборной Австралии Крис Вуд поделился ожиданиями от игры со сборной Португалии и порадовался возможности провести еще один матч на стадионе «Санкт-Петербург».

— В матче с Мексикой команда проявила себя отменно — сказал Вуд. — Играли по плану, делали то, чего просили тренеры, создали много голевых моментов. Однако набрать очки не получилось. Что ж, это футбол. Гордимся, что играли хорошо. Против Португалии постараемся сыграть еще лучше.

— Что для вас матч против сборной Португалии?

— Это еще одна возможность сыграть против высококлассной сборной. Мы уже встречались с другой отличной командой и хотели бы повторить этот опыт. Должны сыграть завтра так же как и против Мексики.

— Вы проведете второй матч на стадионе «Санкт-Петербург». Можно сказать, что он стал для вас домашней ареной?

Цитата — Хорошо, что мы вернулись на поле, которое уже знаем. Провели в Петербурге примерно неделю и рады снова оказаться в городе.

Ждем возможности сыграть еще один матч на этом великолепном стадионе.

— Как собираетесь играть против Криштиану Роналду?

— У нас есть все для того, чтобы создать ему сложности. Здорово будет выйти против одного из лучших футболистов мира.