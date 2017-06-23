Над Черчесовым сгущаются тучи
Второй тур Кубка конфедераций — 2017 принес первое поражение российской сборной, а вместе с тем падение шансов команды Станислава Черчесова на выход в полуфинал, супервывеску Германия — Чили, в целом оправдавшую ожидания, и нарастающее напряжение вокруг персоны главного тренера российской сборной.
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Видимо, что-то случилось...
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Ожидаемое поражение.
В своем втором матче на домашнем Кубке конфедераций сборная России не смогла сдержать Криштиану Роналду. Лидер и капитан португальской сборной отличился уже на 8-й минуте встречи, несмотря на сверхоборонительную тактику, выставленную Станиславом Черчесовым.
Гол Роналду так и остался единственным в матче и принес португальцам первую победу на турнире. Учитывая, что позже фактически второй состав Мексики одержал волевую победу над Новой Зеландией (2:1), Россия опустилась на третью позицию в подгруппе, и теперь в последнем туре нашей команде просто необходимо побеждать «ацтеков».
Задача эта выглядит труднорешаемой, хотя и не невозможной. Мексика ставит себе цель выиграть турнир, и это не выглядит пустой бравадой. «Зеленые» быстры, техничны, обучены и находятся в великолепной форме.
У Мексики более опытная и мастеровитая команда, и ничья с Португалией в первом туре вполне отражает ее уровень. С той самой Португалией, что «возила» Россию большую часть игры, несмотря на скромный итоговый перевес.
Странная тактика.
Вообще, выбранный Станиславом Черчесовым состав на игру с Португалией очень удивил. Роман Шишкин в центре поля выше Дениса Глушакова, Юрий Жирков на позиции под нападающим, где он никогда — даже на пике, от которого теперь далек — не играл особенно хорошо….
Все эти решения могли бы быть квалифицированы как хитрые и тонкие ходы мудрого наставника, если бы они сработали, но на деле сборная России смотрелась блекло и за весь матч не смогла нанести ни одного удара в створ португальских ворот — кошмар.
В целом желание главного тренера национальной команды сыграть на ничью понятно, но вот оправдано ли? Если в футболе все решает результат, то он говорит против Черчесова: Россия пропустила уже в дебюте встречи, и этот гол оказался решающим.
Если превыше всего ставить качество — в конце концов, речь идет о подготовительном к чемпионату мира турнире, — то тут и вовсе все грустно. Центральные полузащитники, от которых в нашей команде может исходить главная угроза при атакующих действиях, провели матч «под мостом», а при обороне совершенно не останавливали португальцев.
%%А ведь Фернанду Сантуш дал отдохнуть большинству лидеров своей команды. То есть не только Мексика, наш будущий соперник, подойдет к последнему туру свежей, но и Португалия, хотя ее «испытанием» станет соперничество с аутсайдером группы Новой Зеландией.
Неприятности Черчесова
Дело не в результате, не в качестве футбола команды и даже не в непонятной тактике. Они тоже влияют, но лишь в совокупности с другими факторами.
А ими стали неприятное (не в первый раз) общение специалиста с прессой после матча, а также поползшие слухи о проблемах Черчесова в отношениях с футболистами команды.
Вот и отсутствие на турнире Артема Дзюбы объясняется уже не травмой колена, а похоже на демарш футболиста после конфликта с главным тренером. А ведь никто не отменял ностальгии по Игорю Денисову в опорной зоне национальной команды.
Полузащитник «Локомотива», конечно, как и Жирков, не на пике своей карьеры, но есть ли
При этом воспитанник питерского футбола при Черчесове не получил ни одного шанса и, похоже, не получит, ведь их дорожки разошлись еще во время совместной работы в «Динамо» в 2015. Тогда футболист был переведен во вторую команду после конфликта со Станиславом Саламовичем и больше при нем
Дело дошло уже до того, что публичные люди в российском футболе высказывают как минимум недоумение действиями Черчесова, а министр спорта Виталий Мутко, который и был инициатором приглашения наставника вынужден, тоже через прессу, свою креатуру защищать.
Вот только в мире спорта неизвестно ни одного случая, когда результата добивалась средняя команда с плохой внутренней атмосферой. А что внутри сборной России не все в порядке, становится очевиднее если не с каждым днем, то с каждой неделей.
Бог с ним, с Кубком конфедераций, но готовы ли в РФС пожертвовать еще и домашним чемпионатом мира? Готовы ли, что команда будет играть там без Дзюбы? Или у зенитовца снова проявится летом травма после бесперебойных выступлений за клуб в следующем сезоне?
Или, может быть, готов
Фавориты очевидны
После второго тура, если
Португалия с Мексикой обошли Россию в группе А, хотя здесь у команды Станислава Черчесова шансы на
Что касается квартета А, то там состав полуфиналистов может быть практически любым, но на деле очевиден выход с первых двух мест Чили и Германии.
Фавориты сыграли между собой во втором туре в Казани, и этого матча все ждали с большим нетерпением. Игра, и особенно ее первый тайм, ожидания вполне оправдали.
Чилийцы, выступающие на Кубке конфедераций в оптимальном составе и ставящие задачу обязательно завоевать трофей, имели в первом тайме подавляющее преимущество, показали отличный прессинг, забили гол и вели в счете.
Однако и Германия, занимающегося тотальными экспериментами Йоахима Лева, показала свой фирменный стиль: оборона Бундестим гнулась, но так и не сломалась, а стоило сопернику допустить ошибку, как он был за это в концовке первой половины наказан.
Во втором тайме чемпионы мира и вовсе выровняли игру и смогли выдержать чилийский напор, хотя волею своего рулевого провели все 90 минут без замен.
Очень интересно, что будет дальше, но глубина немецкой обоймы, конечно, не может не поражать: Лев привез в Россию второй, а то и третий состав, занимается опытами и над ним, а все равно уверенно добивается положительных результатов. По крайней мере, пока.
Укротимые львы
Пару слов необходимо сказать и о команде Камеруна. Действующий чемпион Африки сейчас находится в очень сложной ситуации в своей отборочной группе к чемпионату мира, отставая после двух туров уже на четыре балла от Нигерии, а ведь из каждого африканского квартета в отборочном цикле на мундиаль попадает одна сборная.
Камеруну еще дважды играть с нигерийцами в очных встречах, но понятно, что пробиться на чемпионат мира в Россию Неукротимым львам будет крайне непросто.
И это грустная новость, потому что команда Уго Брооса очень весело и зрелищно играет в футбол. Да, камерунцам не хватает
Собственно, ничью в матче второго тура против Австралии Камерун может считать упущенной победой, что верно и по факту, учитывая эквалайзер «кенгуру» с пенальти. В общем, так уж легко Германии в последнем туре не будет, ведь африканцы еще имеют шанс на проход в полуфинал. Надо только обыграть Бундестим в два мяча.
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