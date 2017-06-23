Над Черчесовым сгущаются тучи

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Ожидаемое поражение.

В своем втором матче на домашнем Кубке конфедераций сборная России не смогла сдержать Криштиану Роналду. Лидер и капитан португальской сборной отличился уже на 8-й минуте встречи, несмотря на сверхоборонительную тактику, выставленную Станиславом Черчесовым.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 21.06.2017, 18:00 0:1 Россия Португалия

Гол Роналду так и остался единственным в матче и принес португальцам первую победу на турнире. Учитывая, что позже фактически второй состав Мексики одержал волевую победу над Новой Зеландией (2:1), Россия опустилась на третью позицию в подгруппе, и теперь в последнем туре нашей команде просто необходимо побеждать «ацтеков».

Задача эта выглядит труднорешаемой, хотя и не невозможной. Мексика ставит себе цель выиграть турнир, и это не выглядит пустой бравадой. «Зеленые» быстры, техничны, обучены и находятся в великолепной форме.

У Мексики более опытная и мастеровитая команда, и ничья с Португалией в первом туре вполне отражает ее уровень. С той самой Португалией, что «возила» Россию большую часть игры, несмотря на скромный итоговый перевес.

Странная тактика.

Вообще, выбранный Станиславом Черчесовым состав на игру с Португалией очень удивил. Роман Шишкин в центре поля выше Дениса Глушакова, Юрий Жирков на позиции под нападающим, где он никогда — даже на пике, от которого теперь далек — не играл особенно хорошо….

Все эти решения могли бы быть квалифицированы как хитрые и тонкие ходы мудрого наставника, если бы они сработали, но на деле сборная России смотрелась блекло и за весь матч не смогла нанести ни одного удара в створ португальских ворот — кошмар.

В целом желание главного тренера национальной команды сыграть на ничью понятно, но вот оправдано ли? Если в футболе все решает результат, то он говорит против Черчесова: Россия пропустила уже в дебюте встречи, и этот гол оказался решающим.

Если превыше всего ставить качество — в конце концов, речь идет о подготовительном к чемпионату мира турнире, — то тут и вовсе все грустно. Центральные полузащитники, от которых в нашей команде может исходить главная угроза при атакующих действиях, провели матч «под мостом», а при обороне совершенно не останавливали португальцев.

%%А ведь Фернанду Сантуш дал отдохнуть большинству лидеров своей команды. То есть не только Мексика, наш будущий соперник, подойдет к последнему туру свежей, но и Португалия, хотя ее «испытанием» станет соперничество с аутсайдером группы Новой Зеландией.

Неприятности Черчесова

Цитата Блеклая игра против Португалии сгустила, пока что не грозовые тучи, но все-таки тучки над главным тренером сборной России. И виноват в этом сам Черчесов.

Дело не в результате, не в качестве футбола команды и даже не в непонятной тактике. Они тоже влияют, но лишь в совокупности с другими факторами.

А ими стали неприятное (не в первый раз) общение специалиста с прессой после матча, а также поползшие слухи о проблемах Черчесова в отношениях с футболистами команды.

Вот и отсутствие на турнире Артема Дзюбы объясняется уже не травмой колена, а похоже на демарш футболиста после конфликта с главным тренером. А ведь никто не отменял ностальгии по Игорю Денисову в опорной зоне национальной команды.

Полузащитник «Локомотива», конечно, как и Жирков, не на пике своей карьеры, но есть ли кто-то в России, способный исполнить роль волнореза лучше?

При этом воспитанник питерского футбола при Черчесове не получил ни одного шанса и, похоже, не получит, ведь их дорожки разошлись еще во время совместной работы в «Динамо» в 2015. Тогда футболист был переведен во вторую команду после конфликта со Станиславом Саламовичем и больше при нем бело-голубую футболку первого состава не надевал.

Дело дошло уже до того, что публичные люди в российском футболе высказывают как минимум недоумение действиями Черчесова, а министр спорта Виталий Мутко, который и был инициатором приглашения наставника вынужден, тоже через прессу, свою креатуру защищать.

Вот только в мире спорта неизвестно ни одного случая, когда результата добивалась средняя команда с плохой внутренней атмосферой. А что внутри сборной России не все в порядке, становится очевиднее если не с каждым днем, то с каждой неделей.

Бог с ним, с Кубком конфедераций, но готовы ли в РФС пожертвовать еще и домашним чемпионатом мира? Готовы ли, что команда будет играть там без Дзюбы? Или у зенитовца снова проявится летом травма после бесперебойных выступлений за клуб в следующем сезоне?

Или, может быть, готов что-то поменять в своем подходе сам Черчесов? Пока как-то этого не видно.

Фавориты очевидны

После второго тура, если кто-то еще не понял этого в начале турнира, фавориты Кубка конфедераций окончательно проявились. Именно те сборные, кому пророчили полуфинал специалисты до турнира, занимают в своих подгруппах проходные в плей-офф места.

Португалия с Мексикой обошли Россию в группе А, хотя здесь у команды Станислава Черчесова шансы на плей-офф остаются, если переиграть мексиканцев в последнем туре. Новая Зеландия же надежду сыграть в полуфинале уже официально утратила.

Что касается квартета А, то там состав полуфиналистов может быть практически любым, но на деле очевиден выход с первых двух мест Чили и Германии.

Фавориты сыграли между собой во втором туре в Казани, и этого матча все ждали с большим нетерпением. Игра, и особенно ее первый тайм, ожидания вполне оправдали.

Чилийцы, выступающие на Кубке конфедераций в оптимальном составе и ставящие задачу обязательно завоевать трофей, имели в первом тайме подавляющее преимущество, показали отличный прессинг, забили гол и вели в счете.

Однако и Германия, занимающегося тотальными экспериментами Йоахима Лева, показала свой фирменный стиль: оборона Бундестим гнулась, но так и не сломалась, а стоило сопернику допустить ошибку, как он был за это в концовке первой половины наказан.

Во втором тайме чемпионы мира и вовсе выровняли игру и смогли выдержать чилийский напор, хотя волею своего рулевого провели все 90 минут без замен.

Очень интересно, что будет дальше, но глубина немецкой обоймы, конечно, не может не поражать: Лев привез в Россию второй, а то и третий состав, занимается опытами и над ним, а все равно уверенно добивается положительных результатов. По крайней мере, пока.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа B, 22.06.2017, 18:00 1:1 Камерун Австралия

Укротимые львы

Пару слов необходимо сказать и о команде Камеруна. Действующий чемпион Африки сейчас находится в очень сложной ситуации в своей отборочной группе к чемпионату мира, отставая после двух туров уже на четыре балла от Нигерии, а ведь из каждого африканского квартета в отборочном цикле на мундиаль попадает одна сборная.

Камеруну еще дважды играть с нигерийцами в очных встречах, но понятно, что пробиться на чемпионат мира в Россию Неукротимым львам будет крайне непросто.

И это грустная новость, потому что команда Уго Брооса очень весело и зрелищно играет в футбол. Да, камерунцам не хватает где-то выдержки, а где-то выучки, зато бежит эта команда очень быстро.