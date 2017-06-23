«Более 33 тысяч бесплатных поездок совершено в метро 21 июня, в день матча Россия — Португалия. Самыми востребованными стали прилегающие к стадиону станции «Спартак» и «Тушинская».

Перед началом матча и после его окончания на Таганско-Краснопресненской линии курсировали дополнительные поезда. Интервал в движении поездов перед игрой составлял 1 минуту 40 секунд, а после — не превышал 2 минут", — цитирует «Интерфакс-Россия» пресс-службу Московского метрополитена.



Бесплатными поездками на метро на стадион и обратно воспользовались футбольные болельщики, волонтёры и представители технического персонала.