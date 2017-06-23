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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30169806/
23 июня 2017, 14:23 | Чемпионат.com

Метро Москвы бесплатно доставило на матч Россия — Португалия 33 тыс. болельщиков

Московское метро в день матча Кубка конфедераций между сборными России и Португалии (0:1) 21 июня перевезло бесплатно 33 тыс. болельщиков и технического персонала турнира.

«Более 33 тысяч бесплатных поездок совершено в метро 21 июня, в день матча Россия — Португалия. Самыми востребованными стали прилегающие к стадиону станции «Спартак» и «Тушинская».

Перед началом матча и после его окончания на Таганско-Краснопресненской линии курсировали дополнительные поезда. Интервал в движении поездов перед игрой составлял 1 минуту 40 секунд, а после — не превышал 2 минут", — цитирует «Интерфакс-Россия» пресс-службу Московского метрополитена.

Бесплатными поездками на метро на стадион и обратно воспользовались футбольные болельщики, волонтёры и представители технического персонала.
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