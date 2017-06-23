The Guardian: Россия обеспечила теплый прием для австралийцев

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Шаманство против видеоповторов. Австралия и Камерун сыграли вничью.

У Леса Стрита, футбольного историка из Мельбурна возникли затруднения с проходом на стадион «Фишт» в Сочи перед матчем Австралия — Германия. Нет, дело не в пробках у ворот стадиона или сбоях в системе продажи билетов. Просто он был слишком популярен у местных жителей.

— Пока я шел к стадиону, у меня взяли два интервью — удивленно рассказывает австралиец. — А еще меня постоянно останавливали с просьбами о селфи.

Были опасения, что иностранных болельщиков примут в России враждебно. В первую очередь страхи связаны с ужасными сценами беспорядков с участием организованных российских хулиганов на Euro-2016 во Франции. Но история Стрита показательна: стереотипное изображение русских, как неприветливых людей, оказалось неверным. На Кубке конфедераций они обеспечили теплый прием для гостей со всего мира.

— Конечно, мы сильно расстроились из-за поражения нашей сборной от Германии — говорит Аарон Зоанетти, лидер организованной группы австралийских болельщиков. — Но прием в России превзошел все ожидания. Действительность оказалась намного лучше наших представлений об этой стране.

Оргкомитет проделал впечатляющую работу по облегчению жизни путешествующим болельщикам и журналистам. Были отменены обременительные визы — с паспортом болельщика можно свободно въехать в Россию во время Кубка конфедераций. Это правило будет работать и во время ЧМ-2018. Красивые аэропорты радуют табличками на английском, а стадионы кишат волонтерами в красных куртках, готовыми помочь любому болельщику.

— В плане организации путешествия, поездка на Кубок конфедераций оказалась самой легкой за последнее время — говорит Зоанетти, сравнивая турнир в России с чемпионатами мира в ЮАР и Бразилии. — Инфраструктура тут как в Европе, люди более открыты, чем мы ожидали. Да, существует языковой барьер, но все очень любезны.

Единственным разочарованием стала атмосфера во время матча Австралия — Германия. 47-тысячный «Фишт» был заполнен едва ли наполовину. Информация о том, что на игре присутствуют более 28 тысяч зрителей напомнила об изобретательной советской статистике. Арена расположена в бывшей Олимпийской деревне, где живет мало людей, она удалена от Сочи на 40 километров — все это отрицательно сказывается на притоке публики. Хотя с посещаемостью на других аренах дело обстоит немногим лучше — даже на матче открытия, в котором Россия встречалась с Новой Зеландией, петербургская арена была заполнена только на 70 процентов.

— Система покупки билетов не предусматривала выделения специальных секторов для фанатов из Австралии — отмечает Стрит, который был одним из 250 болельщиков «соккеруз» в Сочи. — Мы оказались разделенными, лишенными возможности болеть вместе. Ближайший австралиец находился метрах в 50 от меня.

Отказ от деления групп болельщиков по секторам может обернуться проблемой, когда в Россию приедут тысячи фанатов из разных стран. Однако в Сочи никаких разногласий между любителями футбола не было — россияне запустили волну приблизительно через 10 минут после начала матча.

Посещаемость может улучшиться во время матчей на выбывание, особенно если Россия сумеет выйти из группы. А пока организаторы решают проблему пустых трибун с помощью детей. Распространение бесплатных билетов среди школьников может гарантировать аншлаги на матчах ЧМ-2018, но едва ли дети создадут такую же атмосферу, как настоящие фанаты из разных стран.

Австралийские болельщики надеются, что их сборная вернется в Россию год спустя. Сейчас «соккеруз» идут третьими в своей группе отборочного турнира к ЧМ-2018, у них равное количество очков с Саудовской Аравией и на один балл меньше, чем у Японии. Чтобы избежать попадания в стыковые матчи, австралийцам необходимо сыграть вничью на выезде с японцами и победить Таиланд дома.

— Как преданный фанат «соккеруз» я планирую приехать на чемпионат мира в Россию — говорит Джошуа Харкин из Сиднея. Он ездил за сборной на крупные турниры в Германию, ЮАР, Бразилию и даже в Иран. — Поездка в Россию на матчи Кубка конфедераций только укрепила мое желание вернуться сюда в следующем году. Да, есть не самые приятные процедуры, вроде получения паспорта болельщика или бронирования отеля, но страна и сам футбол компенсируют их.