Смертин: Российским футболистам нужно с первых минут матча навязать мексиканцам свою игру
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна навязать свою игру команде Мексики с первых минут матча Кубка конфедераций. Такое мнение журналистам высказал посол чемпионата мира 2018 года, бывший футболист национальной команды Алексей Смертин.
Игра Россия — Мексика состоится в субботу в Казани и начнется в 18:00 мск. Чтобы выйти в полуфинал турнира, россиянам нужно в этой встрече побеждать.
«Задача главного тренера и каждого футболиста — осознавать всю ответственность, но в то же время нужно достигнуть раскованности и уверенности в своих действиях, что показал второй тайм матча с Португалией. В игре с мексиканцами важно действовать таким образом, чтобы навязать игру сопернику с первых минут матча», — считает Смертин.
«Португальцы — это тот уровень, с которым нам придется играть на чемпионате мира. Мы должны придерживаться тех же скоростей, самоотдачи, исполнительского мастерства. Нам нужно выходить на матч с командой Мексики с мыслью о перспективах выступления на чемпионате мира», — отметил он.
Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир завершится 2 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter