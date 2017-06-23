Хадсон: Чем хочу быть похожим на Моуринью? Чтобы банковский счёт сравнялся с его

«После последней игры были смешанные чувства. Мы горды своим выступлением. Никто не давал нам шансов против Мексики, все думали, что будет 3−4−5:0 в пользу Мексики. Мы хорошо показали себя. Могли сыграть ещё лучше и добиться другого результат. Для меня это не больше и не меньше. Это игра, на которую мы выходим с правильным настроем, организацией. Мы не приезжаем, чтобы смотреть снизу вверх на соперника. Мы знаем, что Португалия — классная сборная и они принесут проблемы, как Мексика. Но мы сыграем на результат. Роналду — лучший игрок мира, но у Португалии много сильных футболистов, много топ-игроков.

Лучшее, что мы показали на этом турнире, — первая игра с Россией. Мы могли забивать, играли при президенте, у нас очень молодая команда, которая смотрелась достойно. Потом была Мексика, мы доказали сами себе, что двигаемся в правильном направлении. Завтра ещё один важный момент. Мы действительно верим в победу, это не пустые слова. На Кубке конфедераций играют сильнейшие команды, здорово выступать на таком турнире. Мы много говорили о Португалии, самое важное, в каком стиле сыграет соперник. После этого мы поймём, как действовать нам. Очень надеемся на положительный результат в этом матче. Португалия — чемпион Европы, каждый тренер на этом турнире очень сильный, в том числе и Фернанду Сантуш. Нам нужна игра с Португалией, чтобы проверить наших молодых ребят, они должны сыграть с соперником высокого уровня.