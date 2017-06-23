Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30169074/
23 июня 2017, 13:42 | Чемпионат.com

Хадсон: Чем хочу быть похожим на Моуринью? Чтобы банковский счёт сравнялся с его

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился ожиданиями от встречи 3-го тура группового этапа Кубка Конфедераций с командой Португалии, которая состоится 24 июня в Санкт-Петербурге, а также рассказал о сравнении его с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«После последней игры были смешанные чувства. Мы горды своим выступлением. Никто не давал нам шансов против Мексики, все думали, что будет 3−4−5:0 в пользу Мексики. Мы хорошо показали себя. Могли сыграть ещё лучше и добиться другого результат. Для меня это не больше и не меньше. Это игра, на которую мы выходим с правильным настроем, организацией. Мы не приезжаем, чтобы смотреть снизу вверх на соперника. Мы знаем, что Португалия — классная сборная и они принесут проблемы, как Мексика. Но мы сыграем на результат. Роналду — лучший игрок мира, но у Португалии много сильных футболистов, много топ-игроков.

Лучшее, что мы показали на этом турнире, — первая игра с Россией. Мы могли забивать, играли при президенте, у нас очень молодая команда, которая смотрелась достойно. Потом была Мексика, мы доказали сами себе, что двигаемся в правильном направлении. Завтра ещё один важный момент. Мы действительно верим в победу, это не пустые слова. На Кубке конфедераций играют сильнейшие команды, здорово выступать на таком турнире. Мы много говорили о Португалии, самое важное, в каком стиле сыграет соперник. После этого мы поймём, как действовать нам. Очень надеемся на положительный результат в этом матче. Португалия — чемпион Европы, каждый тренер на этом турнире очень сильный, в том числе и Фернанду Сантуш. Нам нужна игра с Португалией, чтобы проверить наших молодых ребят, они должны сыграть с соперником высокого уровня.

Меня сравнивают с Моуринью? Чем бы я хотел быть на него похожим? Надеюсь, когда-нибудь банковский счёт сравняется с его (смеётся). Это сравнение появилось лет восемь назад и теперь живёт отдельно от меня. Я не думаю об этом. Я отдельная личность, у меня свой путь. Я очень рад работать в Новой Зеландии, это были очень интересные три года. Благодарен, что мне дали шанс, счастлив, что мы добрались до этого турнира, и я вижу счастливых болельщиков, — передаёт слова Хадсона корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?