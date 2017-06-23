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Кубок конфедераций по футболу 2017
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21.06 завершен Мексика 2
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Австралия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30168814/
23 июня 2017, 13:24 | Чемпионат.com

Смертин: 2-й тайм с Португалией показал, что сборная России на правильном пути

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин высказал мнение, как может сложиться матч российской команды со сборной Мексики на Кубке конфедераций.

Встреча состоится 24 июня.

«В матче с Мексикой нужно действовать так, чтобы с первых минут навязать свою игру. Второй тайм с Португалией показал, что мы на правильном пути. Если мы продемонстрируем должную самоотдачу, то всё получится. Сейчас очень нужны официальные игры, а благодаря выходу из группы у нас их будет на два больше», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
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