Смертин: 2-й тайм с Португалией показал, что сборная России на правильном пути

Встреча состоится 24 июня.

«В матче с Мексикой нужно действовать так, чтобы с первых минут навязать свою игру. Второй тайм с Португалией показал, что мы на правильном пути. Если мы продемонстрируем должную самоотдачу, то всё получится. Сейчас очень нужны официальные игры, а благодаря выходу из группы у нас их будет на два больше», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.