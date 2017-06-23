Хадсон: Новозеландские футболисты не боятся сборную Португалии, команда готова к игре

Свой заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций в квартете А португальцы и новозеландцы проведут 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург». После двух матчей группового этапа в активе сборной Португалии 4 очка, новозеландцы оба своих матча проиграли и уже лишились шансов на выход в полуфинал.

«Для меня это игра, на которую мы выйдем с правильным настроем, — сказал Хадсон журналистам. — Нам нужен результат, мы приехали сюда не для того, чтобы смотреть снизу вверх. Португалия — команда мирового уровня, это мы понимаем. И понимаем, что (Криштиану) Роналду — лучший в мире футболист, но если его убрать, в команде есть много высококлассных игроков. Мне не показалось, что моя команда испугана, мы готовы к завтрашнему дню».

Во втором туре новозеландцы, ведя по ходу матча, уступили мексиканцам со счетом 1:2. «После игры с мексиканцами у нас были смешанные чувства. Мы горды своим выступлением, учитывая, что никто не записывал нас в фавориты — говорили, что проиграем 0:4 или 0:5. Но мы показали себя достойно, хотя результатом разочарованы», — отметил специалист.