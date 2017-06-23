Хадсон: Новозеландские футболисты не боятся сборную Португалии, команда готова к игре
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июн —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Сборная Новой Зеландии приехала на Кубок конфедераций 2017 года не для того, чтобы смотреть снизу вверх на соперников, поэтому футболисты не боятся действующих чемпионов Европы португальцев, заявил главный тренер новозеландцев Энтони Хадсон.
Свой заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций в квартете А португальцы и новозеландцы проведут 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург». После двух матчей группового этапа в активе сборной Португалии 4 очка, новозеландцы оба своих матча проиграли и уже лишились шансов на выход в полуфинал.
«Для меня это игра, на которую мы выйдем с правильным настроем, — сказал Хадсон журналистам. — Нам нужен результат, мы приехали сюда не для того, чтобы смотреть снизу вверх. Португалия — команда мирового уровня, это мы понимаем. И понимаем, что (Криштиану) Роналду — лучший в мире футболист, но если его убрать, в команде есть много высококлассных игроков. Мне не показалось, что моя команда испугана, мы готовы к завтрашнему дню».
Во втором туре новозеландцы, ведя по ходу матча, уступили мексиканцам со счетом 1:2. «После игры с мексиканцами у нас были смешанные чувства. Мы горды своим выступлением, учитывая, что никто не записывал нас в фавориты — говорили, что проиграем 0:4 или 0:5. Но мы показали себя достойно, хотя результатом разочарованы», — отметил специалист.
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