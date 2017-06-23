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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
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1/2 финала
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30168572/
23 июня 2017, 13:10 | Чемпионат.com

Гуардадо: Все факты указывают на наш статус фаворита в матче со сборной России

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо поделился ожиданиями от последнего матча в группе А Кубка конфедераций со сборной России.

Встреча состоится 24 июня.

«Мы чувствуем себя хорошо. Мы преисполнены уверенности и постараемся выйти из группы. Первые две игры были сложными для нас, но результатом мы довольны. А сейчас мы думаем о победе над Россией. Не хотим оставлять сомнений насчёт выхода из группы.

Мы не можем играть матч такой важности и думать о поражении. Мы — уверенная команда, верим в наш потенциал, наши качества, стараемся выложиться на поле. Все факты указывают на наш статус фаворита. Поражение вообще не приходит нам в голову, — передаёт слова Гуардадо корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
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