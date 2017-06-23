Гуардадо: Все факты указывают на наш статус фаворита в матче со сборной России

Встреча состоится 24 июня.



«Мы чувствуем себя хорошо. Мы преисполнены уверенности и постараемся выйти из группы. Первые две игры были сложными для нас, но результатом мы довольны. А сейчас мы думаем о победе над Россией. Не хотим оставлять сомнений насчёт выхода из группы.

Мы не можем играть матч такой важности и думать о поражении. Мы — уверенная команда, верим в наш потенциал, наши качества, стараемся выложиться на поле. Все факты указывают на наш статус фаворита. Поражение вообще не приходит нам в голову, — передаёт слова Гуардадо корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.