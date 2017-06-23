Вуд: Новая Зеландия постарается доставить проблемы сборной Португалии

Встреча состоится 24 июня в Санкт-Петербурге.



«Команда была исключительной в матче с Мексикой, мы играли по плану тренера, сделали то, что от нас ожидали. У нас было много шансов. Мы можем гордиться нашей игрой. Матч с Португалией — это ещё одна возможность сыграть против классной команды. Мы должны играть так же, как против Мексики. Но будет очень сложно, мы понимаем уровень игроков соперника. Португалия — фантастическая команда, с фантастическими игроками. Одни из лучших в мире, но мы постараемся доставить им проблемы. Верим в свою команду.

Да, здорово, что мы вернулись в Санкт-Петербург, уже знакомы с этим поле. Замечательно, что нам предстоит провести ещё один матч на таком стадионе.

Я провёл очень много матчей в этом сезоне, чувствую усталость, но в сборной проводят много восстановительных процедур, так что всё хорошо. С физикой проблем нет ", — передаёт слова Вуда корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Начало — 18:00 мск.