Иностранцы о Кубке конфедераций: и где эти страшные русские хулиганы?
Кубок конфедераций ФИФА по футболу в самом разгаре. Команды перемещаются между принимающими турнир городами, за ними следуют болельщики из разных стран. Иностранная пресса, ранее нагнетавшая истерию про страшных русских фанатов, готовых наброситься на любого гостя, пытается отследить происходящее.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
К удивлению иностранных журналистов, Кубок конфедераций не превращается в фестиваль насилия, каким его вместе с грядущим Чемпионатом мира 2018 года представляли некоторые издания и телеканалы, снимавшие по данному поводу документальные фильмы устрашающего содержания.
Ни одного акта агрессии в отношении никого из гостей турнира пока не отмечено. Наоборот, в криминальные хроники попали сами иностранные фанаты: колумбиец и двое чилийцев изувечили в Москве такси, водитель которого не смог понять их речь.
А внутри стадионов «отличились» болельщики сборной Мексики, которым ФИФА вынесло строгое предупреждение за выкрики гомофобного характера в адрес капитана сборной Португалии Криштиану Роналду во время игры этих команд в Казани.
Одно отмечают: трудно было попасть на стадион «Фишт» — чуть ли не каждый встречный стремился сфотографироваться с гостями с Зеленого континента.
Издание оценило прекрасную работу организационного комитета по обеспечению удобства посещения иностранными болельщиками нашей страны. Отмечается прежде всего отмена виз в Россию для всех обладателей Fan ID — документа, бесплатно выдаваемого при покупке билета на матчи турнира.
Журналисты Guardian отметили и реконструкцию аэропортов и других транспортных объектов принимающих кубок городов, где установлены понятные англоязычные схемы проезда, а также слаженную работу команды волонтеров.
Больше всех побеспокоиться о проявлениях расизма (после нагнетания страстей иностранной прессой) должны были бы 250 болельщиков из Камеруна, которые бесстрашно приехали в Россию в сопровождении восьми журналистов. К ним на играх сборной присоединились представители диаспоры этой африканской страны, в основном студенты, обучающиеся в российских ВУЗах.
«Люди кругом добрые и открытые, единственной проблемой является языковой барьер», — приводит слова камерунского журналиста Леопольда Чачуанга портал ESPN.
По информации этого же источника, когда группа камерунских фанатов заблудилась в Москве, имея с собой только карту на русском языке, рядом с ними остановилась машина с русской парой. Москвичи предложили гостям свою помощь, заказали им такси до нужного места и даже оплатили его.
Хвалят обстановку на турнире и чилийцы, которые неожиданно приехали в Россию в составе нескольких тысяч человек, и перед игрой своей команды с Камеруном на стадионе «Спартак» оккупировали многие питейные заведения в центре Москвы.
«Пока все хорошо. Никакого расизма я не встречал. Здесь все очень здорово, и мы чувствуем гостеприимство», — приводит слова одного из посетивших Москву чилийских болельщиков Sky Sports.
Они, тем не менее, относятся к этому с пониманием в условиях террористической угрозы и замечают, что все проверки проводятся со знанием дела и предельно корректно. Русские стремятся показать себя гостеприимными хозяевами, и это им пока удается, сообщает Stuff.co.nz.
В целом можно констатировать, что Кубок конфедераций пока опровергает прогнозы того, что Россия неспособна нормально провести крупный футбольный турнир. Есть основания полагать, что и это соревнование, и грядущий через год Чемпионат мира по футболу запомнятся всем как праздник спорта и дружбы, а не как фестиваль насилия, что ранее предрекали нам западные СМИ.
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