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К удивлению иностранных журналистов, Кубок конфедераций не превращается в фестиваль насилия, каким его вместе с грядущим Чемпионатом мира 2018 года представляли некоторые издания и телеканалы, снимавшие по данному поводу документальные фильмы устрашающего содержания.

Ни одного акта агрессии в отношении никого из гостей турнира пока не отмечено. Наоборот, в криминальные хроники попали сами иностранные фанаты: колумбиец и двое чилийцев изувечили в Москве такси, водитель которого не смог понять их речь.

А внутри стадионов «отличились» болельщики сборной Мексики, которым ФИФА вынесло строгое предупреждение за выкрики гомофобного характера в адрес капитана сборной Португалии Криштиану Роналду во время игры этих команд в Казани.

Цитата Английская газета Guardian следит за приехавшими на турнир поклонниками сборной Австралии. По словам болельщиков «соккеруз», посетивших игру своей команды в Сочи против сборной Германии, местные жители отнеслись к ним с повышенным гостеприимством и дружелюбием.

Одно отмечают: трудно было попасть на стадион «Фишт» — чуть ли не каждый встречный стремился сфотографироваться с гостями с Зеленого континента.

Издание оценило прекрасную работу организационного комитета по обеспечению удобства посещения иностранными болельщиками нашей страны. Отмечается прежде всего отмена виз в Россию для всех обладателей Fan ID — документа, бесплатно выдаваемого при покупке билета на матчи турнира.

Журналисты Guardian отметили и реконструкцию аэропортов и других транспортных объектов принимающих кубок городов, где установлены понятные англоязычные схемы проезда, а также слаженную работу команды волонтеров.

Больше всех побеспокоиться о проявлениях расизма (после нагнетания страстей иностранной прессой) должны были бы 250 болельщиков из Камеруна, которые бесстрашно приехали в Россию в сопровождении восьми журналистов. К ним на играх сборной присоединились представители диаспоры этой африканской страны, в основном студенты, обучающиеся в российских ВУЗах.

Цитата Леопольд Чачуанг Ни с какими проявлениями расизма здесь я пока не сталкивался.

«Люди кругом добрые и открытые, единственной проблемой является языковой барьер», — приводит слова камерунского журналиста Леопольда Чачуанга портал ESPN.

По информации этого же источника, когда группа камерунских фанатов заблудилась в Москве, имея с собой только карту на русском языке, рядом с ними остановилась машина с русской парой. Москвичи предложили гостям свою помощь, заказали им такси до нужного места и даже оплатили его.

Хвалят обстановку на турнире и чилийцы, которые неожиданно приехали в Россию в составе нескольких тысяч человек, и перед игрой своей команды с Камеруном на стадионе «Спартак» оккупировали многие питейные заведения в центре Москвы.

«Пока все хорошо. Никакого расизма я не встречал. Здесь все очень здорово, и мы чувствуем гостеприимство», — приводит слова одного из посетивших Москву чилийских болельщиков Sky Sports.

Цитата Новозеландские журналисты, в свою очередь, отмечают повышенный уровень безопасности во время спортивных мероприятий и необходимость при этом регулярно проходить проверки, в том числе личных вещей.

Они, тем не менее, относятся к этому с пониманием в условиях террористической угрозы и замечают, что все проверки проводятся со знанием дела и предельно корректно. Русские стремятся показать себя гостеприимными хозяевами, и это им пока удается, сообщает Stuff.co.nz.

В целом можно констатировать, что Кубок конфедераций пока опровергает прогнозы того, что Россия неспособна нормально провести крупный футбольный турнир. Есть основания полагать, что и это соревнование, и грядущий через год Чемпионат мира по футболу запомнятся всем как праздник спорта и дружбы, а не как фестиваль насилия, что ранее предрекали нам западные СМИ.