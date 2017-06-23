Осорио: Было бы здорово выступать на равных с такой командой как сборная России

Встреча состоится 24 июня.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 -:- Мексика Россия

«Вся команда находится в оптимистичном состоянии, все довольны, настроены с оптимизмом. Ждём замечательной игры завтра, постараемся обеспечить выход из группы. К сожалению, Карлос Сальседо получил травму, Эктор Морено тоже готов не на 100%. Но мы можем не беспокоиться — мы всегда учитываем эти факторы, поэтому во втором матче прибегли к ротации, чтобы уберечься от возможных травм. Мы не сверхлюди, но наша команда имеет все возможности добиться результата. Мы уже довольны тем, что здесь показали, и 8−9 игроков сейчас набрали очень сильную форму. Работаем, основываясь на доверии, и желаем добиваться хороших результатов, что и делаем на данном этапе.

Мы наблюдали, как играла Россия, видели их товарищеский матч с Чили. Это команда, которая основное внимание уделяет игре в обороне с тремя центральными защитниками, хорошо играет на втором этаже, очень сильная. У неё качественные фланговые игроки. Технические способности Головина, Жиркова очень хороши. Эта команда все 90 минут действует на хорошем уровне практически всегда. Она умеет переходить из обороны в атаку, может выиграть у любого соперника. Мы ожидаем очень зрелищного сценария игры. Было бы здорово выступать на равных с такой командой.

Я разбирал игру Фёдора Смолова. Он — прекрасный нападающий, мы его уважаем, но сосредотачиваемся на коллективных аспектах игры, а не на индивидуальных. В Португалии играют лучшие игроки планеты, но мы контролировали матч против неё. Думаю, не стоит сосредотачиваться на конкретном игроке, — передаёт слова Осорио корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Начало — 18:00 мск.