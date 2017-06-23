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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
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Новая Зеландия 0
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Чили 2
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Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
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Россия
тв
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Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30168325/
23 июня 2017, 13:00 | Чемпионат.com

Осорио: Было бы здорово выступать на равных с такой командой как сборная России

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от последнего матча в группе А Кубка конфедераций со сборной России.

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© РИА "Новости"

Встреча состоится 24 июня.

«Вся команда находится в оптимистичном состоянии, все довольны, настроены с оптимизмом. Ждём замечательной игры завтра, постараемся обеспечить выход из группы. К сожалению, Карлос Сальседо получил травму, Эктор Морено тоже готов не на 100%. Но мы можем не беспокоиться — мы всегда учитываем эти факторы, поэтому во втором матче прибегли к ротации, чтобы уберечься от возможных травм. Мы не сверхлюди, но наша команда имеет все возможности добиться результата. Мы уже довольны тем, что здесь показали, и 8−9 игроков сейчас набрали очень сильную форму. Работаем, основываясь на доверии, и желаем добиваться хороших результатов, что и делаем на данном этапе.

Мы наблюдали, как играла Россия, видели их товарищеский матч с Чили. Это команда, которая основное внимание уделяет игре в обороне с тремя центральными защитниками, хорошо играет на втором этаже, очень сильная. У неё качественные фланговые игроки. Технические способности Головина, Жиркова очень хороши. Эта команда все 90 минут действует на хорошем уровне практически всегда. Она умеет переходить из обороны в атаку, может выиграть у любого соперника. Мы ожидаем очень зрелищного сценария игры. Было бы здорово выступать на равных с такой командой.

Я разбирал игру Фёдора Смолова. Он — прекрасный нападающий, мы его уважаем, но сосредотачиваемся на коллективных аспектах игры, а не на индивидуальных. В Португалии играют лучшие игроки планеты, но мы контролировали матч против неё. Думаю, не стоит сосредотачиваться на конкретном игроке, — передаёт слова Осорио корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Начало — 18:00 мск.
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