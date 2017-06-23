Более 1000 камер видеонаблюдения было установлено в Петербурге перед Кубком конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Более 1000 уличных камер видеонаблюдения было установлено в Санкт-Петербурге в преддверии Кубка конфедераций по футболу. Об этом на брифинге в пресс-центре для неаккредитованных журналистов сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
«Всего в преддверии Кубка конфедераций в городе было установлено более 1000 камер, в настоящее время более 20 тыс уличных устройств. Многие преступления раскрываются благодаря этим камерам», — отметил Говорунов.
Он также подчеркнул, что 150 дополнительных камер было установлено на Крестовском острове, где расположен стадион «Санкт-Петербург».
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