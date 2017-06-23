ФИФА отметила корректное поведение сотрудников правопорядка в России

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сотрудники ФИФА, у которых большой опыт проведения подобных мероприятий во всем мире, с удовлетворением отмечают корректную и очень хорошую линию поведения, которой придерживаются сотрудники правопорядка», — отметил вице-губернатор.

«Несмотря на всю скрупулезность и глубокие меры по обеспечению безопасности, сотрудники правопорядка ведут себя предельно вежливо», — добавил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга Леонид Богданов.