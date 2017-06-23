ФИФА отметила корректное поведение сотрудников правопорядка в России
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) отметили корректную линию поведения сотрудников правопорядка, задействованных в обеспечении безопасности на Кубке конфедераций в России. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
«Сотрудники ФИФА, у которых большой опыт проведения подобных мероприятий во всем мире, с удовлетворением отмечают корректную и очень хорошую линию поведения, которой придерживаются сотрудники правопорядка», — отметил
«Несмотря на всю скрупулезность и глубокие меры по обеспечению безопасности, сотрудники правопорядка ведут себя предельно вежливо», — добавил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга Леонид Богданов.
Кубок конфедераций проходит в четырех городах — в Москве, Казани, Сочи и
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