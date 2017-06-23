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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
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Мексика 2
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Германия 3
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21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
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Россия
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30168128/
23 июня 2017, 12:54 | ТАСС

ФИФА отметила корректное поведение сотрудников правопорядка в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) отметили корректную линию поведения сотрудников правопорядка, задействованных в обеспечении безопасности на Кубке конфедераций в России. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

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«Сотрудники ФИФА, у которых большой опыт проведения подобных мероприятий во всем мире, с удовлетворением отмечают корректную и очень хорошую линию поведения, которой придерживаются сотрудники правопорядка», — отметил вице-губернатор.

«Несмотря на всю скрупулезность и глубокие меры по обеспечению безопасности, сотрудники правопорядка ведут себя предельно вежливо», — добавил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга Леонид Богданов.

Кубок конфедераций проходит в четырех городах — в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Турнир завершится 2 июля.
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