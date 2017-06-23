Сервис позволяет решить проблему определения точной численности посетителей крупных мероприятий и сегментации посетителей. Специально для «Чемпионата» oneFactor производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.



22 июня 2017 состоялись два матча в рамках Кубка конфедераций. Первый между сборными командами Камеруна и Австралии проходил на стадионе «Санкт-Петербург Арена» и собрал 35 021 зрителя. Матч между сборными Германии и Чили проходил на стадионе «Казань Арена», его посетили 38 222 человека. Обе игры закончились ничьей со счетом 1:1.