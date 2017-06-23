Праздник к нам приходит. Почему Кубок конфедераций — это классно
А ведь и на нашей улице может быть праздник.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Да, Германия может холодно отнестись к лишней летней работе и привезти сюда свой полуторный состав, где главная звезда — сахарный, ноющий «лидер», не стоящий своих 50 млн евро. Да даже к готовности к чемпионату мира Кубок конфедераций почти не имеет отношения — её надо проверять не в Казани и Сочи, где давно готовы к таким турнирам, а в городах с недостроенным стадионом и заборами, загораживающими дряхлые двухэтажки.
Знаю, знаю.
Но погодите. Для меня это первый крупный турнир в жизни, где я в центре событий, так что мало чем отличаюсь от московских или казанских болельщиков, которые весь сезон ходили на несчастный деньгопоглощающий «Рубин», а теперь вместо серой пустоты видят праздник. Готов пищать от восторга, глядя на этот праздник.
Попивая пиво с чилийцами, превращающими в красное море каждый город, куда заезжают, примеряя сомбреро мексиканцев, которые тусуются везде, только не там, где играет их сборная, удивляясь нарядам камерунцев, понимаю, что праздник начался уже сейчас. Такое можно прочувствовать только в очаге событий, не сидя на диване. Года
Это их непрекращающийся боевой клич: на одном конце стадиона зарядит одна группка, потом громче подхватит другая, следом, ещё громче — третья. Это их вечное карнавальное состояние, которое чилийские болельщики возят из страны в страну. Они действительно воспринимают Кубок конфедераций, как карнавал, где можно веселиться, пить, общаться, бесконечно фотографироваться, заряжать позитивом, натягивать раскрашенные ирокезы, ушанки, нескончаемые майки с фамилиями Санчеса, Видаля и Меделя….
И здесь так настроены все. Футбольный стадион действительно кажется местом отдыха, зарядником положительных эмоций. Не каторгой, куда ты приехал отсмотреть два часа,
Здесь и игра такая же — праздничная. Чилийский коллега, с которым получилось поболтать на ломаном английском, всерьёз уверял меня, что Кубок конфедераций интереснее любого крупного турнира сборных. Я попытался поспорить, учитывая мощную разницу команд в классе, но аргументы чилийца весомее. Здесь тренеры чувствуют себя раскованнее, могут пробовать неожиданные тактические варианты (как Йоги Лёв вчера), а футбол не слишком заточен под результат. Здесь забивается много и красиво, и такая тенденция распространяется даже на
Самый важный вклад турнира — в городах на самом деле просыпается интерес к футболу. Даже в Казани, где билеты раздают бесплатно (Ильсур Метшин уверяет нас, что это ложь и провокация, но
Кубок конфедераций — нужный турнир. Не только для того, чтобы страна — хозяйка чемпионата мира
Скоро всё кончится, и нового мощного всплеска веселья придётся ждать почти год.
Но оно того стоит.
Сергей Титов
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