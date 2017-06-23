В обновленном рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси выбыла из топ-50
Женская сборная Беларуси в июньском рейтинге ФИФА опустилась на 51-ю позицию или на две строки по сравнению с майской версией. Ныне ее место между национальными командами Иордании и Экваториальной Гвинеи.
51-я позиция — самая низкая, которую занимала сборная Беларуси в своей истории. Самый же высокий взлет — на 37-ю строку — зафиксирован в 2011 году. Тройку лидеров в обновленном рейтинге ФИФА составляют сборные США, Германии и Франции.
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