В обновленном рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси выбыла из топ-50

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51-я позиция — самая низкая, которую занимала сборная Беларуси в своей истории. Самый же высокий взлет — на 37-ю строку — зафиксирован в 2011 году. Тройку лидеров в обновленном рейтинге ФИФА составляют сборные США, Германии и Франции.