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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
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1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30168101/
23 июня 2017, 12:40 | «Прессбол»

В обновленном рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси выбыла из топ-50

Женская сборная Беларуси в июньском рейтинге ФИФА опустилась на 51-ю позицию или на две строки по сравнению с майской версией. Ныне ее место между национальными командами Иордании и Экваториальной Гвинеи.

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© Reuters

51-я позиция — самая низкая, которую занимала сборная Беларуси в своей истории. Самый же высокий взлет — на 37-ю строку — зафиксирован в 2011 году. Тройку лидеров в обновленном рейтинге ФИФА составляют сборные США, Германии и Франции.
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