На Кубке конфедераций в Петербурге болельщики не зашли дальше хулиганства

Иностранные болельщики, прибывшие на Кубок конфедераций в Петербург, ведут себя прилично и закон не нарушают. Об этом сообщил глава городского комитета по законности, правопорядку и безопасности Леонид Богданов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Не знаю даже о несущественных правонарушениях со стороны иностранных болельщиков», — подчеркнул Богданов.

При этом россияне ведут себя более «свободно», хотя дальше хулиганства и административных правонарушений тоже не заходят.

«Были нарушения, связанные с элементарной недобросовестностью, люди продавали билеты на арене, были привлечены к административной ответственности. Были проявления хулиганства, но не связанные с употреблением спиртного. Они своевременно пресекаются, у правоохранителей есть возможность не дать им развиться в преступления, которые могли бы повлиять на безопасность турнира», — сказал Богданов.

Вице-губернатор Александр Говорунов заметил, что Смольный проводил профилактическую работу с лидерами фанатских движений накануне Кубка, в частности, болельщикам напоминали о всех последствиях, которые их ждут в случае нарушения закона.

При этом чиновник согласился, что, если некоторые полицейские выглядят чересчур угрюмо и отпугивают туристов, то нужно ситуацию исправить.

«Я полностью разделяю эту позицию. У нас культурная столица, и это заключается не только в необычайной красоте дворцов, но и культуре нас самих. Мы поработаем с руководством Главка (полиции), я согласен, что это тоже влияет на эмоциональное состояние в городе», — сказал Говорунов.

В целом же, по словам вице-губернатора, несмотря на скрупулезность сотрудников полиции при обеспечении безопасности, они ведут себя предельно вежливо, и представители FIFA «с удовлетворением отмечают корректную линию поведения» петербургских полицейских.