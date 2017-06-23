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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30168098/
23 июня 2017, 12:39 | ИА REGNUM

На Кубке конфедераций в Петербурге болельщики не зашли дальше хулиганства

Смольному не известно о серьезных правонарушениях или преступлениях со стороны футбольных фанатов.

Иностранные болельщики, прибывшие на Кубок конфедераций в Петербург, ведут себя прилично и закон не нарушают. Об этом сообщил глава городского комитета по законности, правопорядку и безопасности Леонид Богданов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Не знаю даже о несущественных правонарушениях со стороны иностранных болельщиков», — подчеркнул Богданов.

При этом россияне ведут себя более «свободно», хотя дальше хулиганства и административных правонарушений тоже не заходят.

«Были нарушения, связанные с элементарной недобросовестностью, люди продавали билеты на арене, были привлечены к административной ответственности. Были проявления хулиганства, но не связанные с употреблением спиртного. Они своевременно пресекаются, у правоохранителей есть возможность не дать им развиться в преступления, которые могли бы повлиять на безопасность турнира», — сказал Богданов.

Вице-губернатор Александр Говорунов заметил, что Смольный проводил профилактическую работу с лидерами фанатских движений накануне Кубка, в частности, болельщикам напоминали о всех последствиях, которые их ждут в случае нарушения закона.

При этом чиновник согласился, что, если некоторые полицейские выглядят чересчур угрюмо и отпугивают туристов, то нужно ситуацию исправить.

«Я полностью разделяю эту позицию. У нас культурная столица, и это заключается не только в необычайной красоте дворцов, но и культуре нас самих. Мы поработаем с руководством Главка (полиции), я согласен, что это тоже влияет на эмоциональное состояние в городе», — сказал Говорунов.

В целом же, по словам вице-губернатора, несмотря на скрупулезность сотрудников полиции при обеспечении безопасности, они ведут себя предельно вежливо, и представители FIFA «с удовлетворением отмечают корректную линию поведения» петербургских полицейских.

Напомним, что Санкт-Петербург принимает несколько матчей Кубка конфедераций, в том числе финальную встречу турнира, которая состоится 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове. Ближайший матч с участием сборных Новой Зеландии и Португалии состоится вечером 24 июня.
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