Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30167884/
23 июня 2017, 12:38 | Р-Спорт

Колосков: Психология и тактика принесут сборной РФ по футболу победу над мексиканцами

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Психология и самоотдача игроков, а также правильно выбранные состав и тактика станут факторами успеха сборной России во встрече с командой Мексики в ключевом матче Кубка Конфедераций, заявил агентству «Р-Спорт» почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Матч группы А между сборными России и Мексики начнется на «Казань Арене» в столице Татарстана в субботу в 18:00 мск. После двух туров в активе сборной Мексики 4 очка, команда России, имея на один балл меньше, занимает третье место. Для выхода из группы хозяевам турнира необходима только победа. В среду россияне уступили в Москве сборной Португалии — 0:1.

«Многое будет решать психология футболистов — выйдя на поле, надо понимать, что все 90 минут надо сражаться, — сказал в телефонном разговоре Колосков. — И выдать максимум того, на что способен каждый наш футболист. А такой потенциал у команды есть. И важна полная концентрация на протяжении всего матча. И, конечно, выбор состава на игру, что является прерогативой тренера. Чтобы выиграть, надо забивать, что должны обеспечивать выбранные игроки. И надо выбрать тактику, которая позволит игрокам реализовать те возможности, которые у них есть».

Собеседник агентства подчеркнул, что уровень российских и мексиканских футболистов сопоставим.

«Разницы в мастерстве между игроками команд я не вижу, — отметил эксперт. — Такой, как между игроками сборных Португалии и России. Поэтому я смотрю на матч с оптимизмом. Все будет зависеть от настроя наших игроков, состава команды и выбранной тактики. Потому что с точки зрения физической готовности и самоотдачи к нашим игрокам никаких вопросов нет. А вот именно эти факторы и будут решающими».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
19 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?