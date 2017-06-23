Колосков: Психология и тактика принесут сборной РФ по футболу победу над мексиканцами

Матч группы А между сборными России и Мексики начнется на «Казань Арене» в столице Татарстана в субботу в 18:00 мск. После двух туров в активе сборной Мексики 4 очка, команда России, имея на один балл меньше, занимает третье место. Для выхода из группы хозяевам турнира необходима только победа. В среду россияне уступили в Москве сборной Португалии — 0:1.

«Многое будет решать психология футболистов — выйдя на поле, надо понимать, что все 90 минут надо сражаться, — сказал в телефонном разговоре Колосков. — И выдать максимум того, на что способен каждый наш футболист. А такой потенциал у команды есть. И важна полная концентрация на протяжении всего матча. И, конечно, выбор состава на игру, что является прерогативой тренера. Чтобы выиграть, надо забивать, что должны обеспечивать выбранные игроки. И надо выбрать тактику, которая позволит игрокам реализовать те возможности, которые у них есть».

Собеседник агентства подчеркнул, что уровень российских и мексиканских футболистов сопоставим.

«Разницы в мастерстве между игроками команд я не вижу, — отметил эксперт. — Такой, как между игроками сборных Португалии и России. Поэтому я смотрю на матч с оптимизмом. Все будет зависеть от настроя наших игроков, состава команды и выбранной тактики. Потому что с точки зрения физической готовности и самоотдачи к нашим игрокам никаких вопросов нет. А вот именно эти факторы и будут решающими».