Роналду выложил фото с Кудряшовым в Instagram
21 июня сборная России проиграла команде Португалии в матче второго тура Кубка конфедераций-2017.
Лидер сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду разместил на своей странице в соцсети Instagram фотографию с защитником сборной России Федором Кудряшовым.
На фото видно, как всемирно известный футболист с мячом пытается обвести игрока сборной России в черной маске на лице во время матча Кубка конфедераций на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня сборная России проиграла команде Португалии в матче второго тура Кубка конфедераций-2017. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:1.
Одним из героев встречи стал нападающий Роналду, забивший единственный мяч в начале первого тайма.
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