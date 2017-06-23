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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Португалия 1
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Австралия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30167860/
23 июня 2017, 12:30 | ИА REGNUM

Роналду выложил фото с Кудряшовым в Instagram

21 июня сборная России проиграла команде Португалии в матче второго тура Кубка конфедераций-2017.

Лидер сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду разместил на своей странице в соцсети Instagram фотографию с защитником сборной России Федором Кудряшовым.

На фото видно, как всемирно известный футболист с мячом пытается обвести игрока сборной России в черной маске на лице во время матча Кубка конфедераций на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня сборная России проиграла команде Португалии в матче второго тура Кубка конфедераций-2017. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:1.

Одним из героев встречи стал нападающий Роналду, забивший единственный мяч в начале первого тайма.
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