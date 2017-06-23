Американки вернули себе лидерство, потерянное в марте. Сборная России, которая с апреля провела четыре товарищеских матча (два из них россиянки проиграли американкам, а в двух одержали победы над сербками), осталась на 25-й строчке рейтинга.

Рейтинг женских сборных ФИФА, версия от 23 июня:

1 (2). США — 2118 очков,

2 (1). Германия — 2111;.

3 (3). Франция — 2076,

4 (5). Канада — 2027,

5 (4). Англия — 2024,

6 (6). Япония — 1981,

7 (8). Австралия — 1976,

8 (9). Бразилия — 1971,

9 (6). Швеция — 1956,

10 (10). КНДР — 1949….

25 (25). Россия — 1738.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 1 сентября.