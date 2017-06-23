Женская сборная США вернулась на первое место в рейтинге ФИФА, россиянки — 25-е
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. Женская сборная США по футболу сместила команду Германии с лидирующей позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в пятницу.
Американки вернули себе лидерство, потерянное в марте. Сборная России, которая с апреля провела четыре товарищеских матча (два из них россиянки проиграли американкам, а в двух одержали победы над сербками), осталась на 25-й строчке рейтинга.
Рейтинг женских сборных ФИФА, версия от 23 июня:
1 (2). США — 2118 очков,
2 (1). Германия — 2111;.
3 (3). Франция — 2076,
4 (5). Канада — 2027,
5 (4). Англия — 2024,
6 (6). Япония — 1981,
7 (8). Австралия — 1976,
8 (9). Бразилия — 1971,
9 (6). Швеция — 1956,
10 (10). КНДР — 1949….
25 (25). Россия — 1738.
Следующая версия рейтинга будет опубликована 1 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter