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https://sport.mail.ru/football2017/news/30167618/
23 июня 2017, 12:11 | Р-Спорт

Женская сборная США вернулась на первое место в рейтинге ФИФА, россиянки — 25-е

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. Женская сборная США по футболу сместила команду Германии с лидирующей позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в пятницу.

Американки вернули себе лидерство, потерянное в марте. Сборная России, которая с апреля провела четыре товарищеских матча (два из них россиянки проиграли американкам, а в двух одержали победы над сербками), осталась на 25-й строчке рейтинга.

Рейтинг женских сборных ФИФА, версия от 23 июня:

1 (2). США — 2118 очков,

2 (1). Германия — 2111;.

3 (3). Франция — 2076,

4 (5). Канада — 2027,

5 (4). Англия — 2024,

6 (6). Япония — 1981,

7 (8). Австралия — 1976,

8 (9). Бразилия — 1971,

9 (6). Швеция — 1956,

10 (10). КНДР — 1949….

25 (25). Россия — 1738.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 1 сентября.
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