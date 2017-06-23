Футболист Роналду тренируется перед матчем с новозеландцами, Элизеу и Геррейру — нет
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июн —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду принимает участие в тренировке команды в пятницу в преддверии заключительного матча группового этапа Кубка конфедераций, тогда как защитники Рафаэл Геррейру и Элизеу пропускают занятие.
Сборная Португалии проводит тренировку на стадионе «Турбостроитель» в
Геррейру получил травму в матче с россиянами в среду (1:0) и пока не готов тренироваться. В четверг сообщалось, что он избежал перелома ноги, отделавшись сильным ушибом.
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