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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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28.06 не начался 1A
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1/2 финала
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30167617/
23 июня 2017, 12:10 | Р-Спорт

Футболист Роналду тренируется перед матчем с новозеландцами, Элизеу и Геррейру — нет

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду принимает участие в тренировке команды в пятницу в преддверии заключительного матча группового этапа Кубка конфедераций, тогда как защитники Рафаэл Геррейру и Элизеу пропускают занятие.

Сборная Португалии проводит тренировку на стадионе «Турбостроитель» в Санкт-Петербурге перед матчем с новозеландцами, который состоится в субботу на стадионе «Санкт-Петербург».

Геррейру получил травму в матче с россиянами в среду (1:0) и пока не готов тренироваться. В четверг сообщалось, что он избежал перелома ноги, отделавшись сильным ушибом.
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