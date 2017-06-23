Сборная Португалии проводит тренировку на стадионе «Турбостроитель» в Санкт-Петербурге перед матчем с новозеландцами, который состоится в субботу на стадионе «Санкт-Петербург».

Геррейру получил травму в матче с россиянами в среду (1:0) и пока не готов тренироваться. В четверг сообщалось, что он избежал перелома ноги, отделавшись сильным ушибом.