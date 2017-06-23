Сборная Португалии тренируется без Рафаэла Геррейру и Элизеу, но с Криштиану Роналду
Национальная команда Португалии проводит тренировку на стадионе «Турбостроитель» в
Санкт-Петербурге, передает корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ.
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Сборная занимается в усеченном составе: защитник Элизеу заболел, а другой защитник Рафаэл Геррейру получил травму в игре с Россией (1:0).
Матч Кубка конфедераций-2017 Новая Зеландия — Португалия пройдет в субботу, 24 июня, и начнется в 18.00 по московскому времени.
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