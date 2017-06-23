Букмекеры: шансы сборной России выиграть Кубок конфедераций снизились в 2,5 раза

17 июня в России стартовал Кубок конфедераций — 2017. В турнире принимают участие восемь сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии. Букмекеры обновили линии по окончании второго тура группового этапа.



Теперь главными фаворитами турнира аналитики считают сборные Чили и Португалии (по 3.20), следом идёт Германия (3.54).



Ниже оцениваются шансы Мексики (9.00) и России (25.0). Отметим, что после первого тура на россиян предлагали поставить за 9.70.



Ставки на победу Австралии или Камеруна принимаются с коэффициентом 126.0.



Поставить на выход Германии в финал предлагают за 1.70. Коэффициент на Португалию и Чили — также по 1.70, а на Мексику — 3.92.



Шансы команды Станислава Черчесова дойти до финала оценены в 6.30, ставки на выход россиян в полуфинал принимаются с коэффициентом 2.81.