Букмекеры: шансы сборной России выиграть Кубок конфедераций снизились в 2,5 раза
17 июня в России стартовал Кубок конфедераций — 2017.
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17 июня в России стартовал Кубок конфедераций — 2017. В турнире принимают участие восемь сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии. Букмекеры обновили линии по окончании второго тура группового этапа.
Теперь главными фаворитами турнира аналитики считают сборные Чили и Португалии (по 3.20), следом идёт Германия (3.54).
Ниже оцениваются шансы Мексики (9.00) и России (25.0). Отметим, что после первого тура на россиян предлагали поставить за 9.70.
Ставки на победу Австралии или Камеруна принимаются с коэффициентом 126.0.
Поставить на выход Германии в финал предлагают за 1.70. Коэффициент на Португалию и Чили — также по 1.70, а на Мексику — 3.92.
Шансы команды Станислава Черчесова дойти до финала оценены в 6.30, ставки на выход россиян в полуфинал принимаются с коэффициентом 2.81.
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