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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30167354/
23 июня 2017, 12:24 | Чемпионат.com

Букмекеры: шансы сборной России выиграть Кубок конфедераций снизились в 2,5 раза

17 июня в России стартовал Кубок конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"

17 июня в России стартовал Кубок конфедераций — 2017. В турнире принимают участие восемь сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии. Букмекеры обновили линии по окончании второго тура группового этапа.

Теперь главными фаворитами турнира аналитики считают сборные Чили и Португалии (по 3.20), следом идёт Германия (3.54).

Ниже оцениваются шансы Мексики (9.00) и России (25.0). Отметим, что после первого тура на россиян предлагали поставить за 9.70.

Ставки на победу Австралии или Камеруна принимаются с коэффициентом 126.0.

Поставить на выход Германии в финал предлагают за 1.70. Коэффициент на Португалию и Чили — также по 1.70, а на Мексику — 3.92.

Шансы команды Станислава Черчесова дойти до финала оценены в 6.30, ставки на выход россиян в полуфинал принимаются с коэффициентом 2.81.
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