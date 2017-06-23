Российские журналисты проиграли мексиканским в футбольном матче в Казани

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Встреча в пятницу завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев, за которых сыграл бывший вратарь сборной Мексики Освальдо Санчес, ныне работающий комментатором. Лучшему игроку команды-гостей после игры футбольный клуб «Рубин» подарил майку форварда Максима Канунникова.

В субботу в Казани пройдет матч заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики, в котором россиянам для выхода в полуфинал турнира необходима победа.