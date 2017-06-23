Российские журналисты проиграли мексиканским в футбольном матче в Казани
КАЗАНЬ, 23 июн —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Российские журналисты проиграли сборной Мексики, составленной также из представителей СМИ, в футбольном матче в Казани.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча в пятницу завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев, за которых сыграл бывший вратарь сборной Мексики Освальдо Санчес, ныне работающий комментатором. Лучшему игроку
В субботу в Казани пройдет матч заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики, в котором россиянам для выхода в полуфинал турнира необходима победа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter