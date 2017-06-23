Словно на другой планете. Как чилийцы подарили Казани праздник

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ЧТО НАМ ДОЖДИК ПРОЛИВНОЙ…

Ливень. Жуткий ливень. Он идет, не прекращаясь, уже третий час, превратив улицу Баумана в длинную лужу и распугав всех гуляющих. Одни спешно пытаются убежать от небесных потоков, укутавшись в плащи-дождевики. Другие попрятались под зонтами — под каждым по два-три человека. Третьи оккупировали многочисленные местные заведения и недоверчиво поглядывают на хмурое небо из окон. До матча Германии и Чили остается около четырех часов….

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Казань, ну ты чего??? <a href="https://t.co/8JS0u9WXgC">pic.twitter.com/8JS0u9WXgC</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/877855157610061824">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Вот вам и лето, вот вам и праздник перед игрой», — грустит кто-то по соседству. Но тут вдруг на соседней веранде раздается громкое «ЧИ-ЧИ-ЧИ! ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ! ». И тут же десяток веселых парней в красных футболках вываливается наружу. Они дружно купаются в дожде, обнимаются, танцуют и поют, за несколько секунд промокнув до нитки. А с них берут пример и остальные, и от наступившего было уныния не остается и следа. Плохая погода — вовсе не повод отменять веселье. Гуляй, Казань! А горячие чилийцы тебе в этом помогут.

ВСТРЕЧАТЬ РОССИЙСКУЮ СБОРНУЮ? А ЗАЧЕМ!

Город так быстро пропитывается привезенной из Южной Америки атмосферой, что не обращает внимания на прибытие родной сборной. Команду Станислава Черчесова, прилетевшую вечером из Москвы, встречают у отеля ровно… ноль болельщиков. Два журналиста, три случайных прохожих да китаец-охотник за автографами. Причем гость из Поднебесной ожидает увидеть Нойштедтера, а когда узнает, что нашего «немца» вообще нет в заявке, очень расстраивается.

Казани просто не до встречи своей команды — она уже переключилась на предстоящий матч звездных иноземцев. Вокзал, центральные улицы, еще сильнее развеселившиеся после погодных пакостей, теперь принимают вид красного моря. Сколько в городе гостей из Чили? Официальные сводки скромно сообщают, что ожидается чуть больше трех тысяч. Да враки же, не верьте! Их тут не меньше «десятки»! Часть из них устраивает пышный проход по Баумана с флагами, барабанами, песнями, — все как положено. Пройдешь мимо, даже если далек от футбола, — все равно остановишься и залюбуешься. И вдруг невольно очутишься внутри толпы, а потом еще и наделаешь фотографий, которые займут достойное место в твоем альбоме.

А где-то в сторонке тихо сидят немецкие болельщики — их приехало больше, чем португальцев несколько дней назад, но недостаточно много для того, чтобы не раствориться на общем красном фоне. Однако и им тут очень рады. Спрашивать, нравится ли гостям в России, уже бессмысленно. За несколько дней в Казани, честное слово, ни одного отрицательного ответа! Все в восторге, все отмечают теплоту русских и обещают приехать сюда через год на чемпионат мира. От смущения постоянно приходится краснеть, становясь такого же цвета, как и твои собеседники.

38 ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ — ЭТО РАЗВЕ ПЛОХО?

С каждым днем все больше убеждаешься, как же сильно повезло столице Татарстана. Если подумать и сравнить, ей достались абсолютно лучшие матчи группового этапа Кубка конфедераций среди всех городов. Хотите увидеть живьем Криштиану Роналду, который противостоит могучей сборной Мексике с Чичарито в составе? Да пожалуйста! А, может, желаете посмотреть на битву чемпионов мира (и хватит ворчать про молодежный состав!) с одной из сильнейших в мире чилийской сборной, обладателем двух последних Кубков Америки? Стадион рад вас видеть! Напоследок же — получите, дорогие жители, решающую игру сборной России за выход из группы с теми же самыми веселыми мексиканцами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Без них любой крупный турнир - не турнир <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> <a href="https://t.co/880XQgiYcv">pic.twitter.com/880XQgiYcv</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/877921505493094400">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А в качестве бонуса — приезд самых жарких болельщиков всего чемпионата, не просто сменяющих друг друга, а в какой-то момент объединяющих свои шоу-образующие усилия. И знаете, что… Город начинает понимать свое счастье. У отелей зарубежных сборных уже стабильно разворачивается дежурство. Как ни пройдешь мимо — там все время стоит 10−15 человек, которые ждут счастья в виде автографов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сборная Чили прилетела в Казань! Болельщики очень звали Санчеса и Видаля, Артуро подошёл ;))) <a href="https://t.co/vZb3GXPQIj">pic.twitter.com/vZb3GXPQIj</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/877464320233410561">21 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Арена тоже не скучает: 35 тысяч зрителей в первом матче, свыше 38 — во втором. До аншлага дотянуть пока слегка не получается (и это все-таки расстраивает!), но всему свое время. Игра России с Мексикой совсем близко.

ПРОВЕРКА НА ИНФРАСТРУКТУРУ: ПРОЙДЕНА!

Сама же Казань подготовилась к турниру на славу. Роскошно обустроенный город с красивыми достопримечательностями. Чистые и ухоженные улицы. Отремонтированные дороги. Вывески и указатели на трех языках. Вежливый персонал в отличных заведениях, в каждом из которых (по крайней мере, в главных туристических зонах) обязательно найдется хотя бы пара человек, сносно изъясняющихся на английском. Бесплатный транспорт до стадиона. Для журналистов организованы многочисленные бесплатные экскурсии по окрестностям — хоть в местный Кремль, хоть в Древний Булгар, хоть в Свияжск. Прекрасный стадион с простой и удобной логистикой, который хвалят все без исключения.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">С точки зрения организации здесь просто топ. Казань - большие молодцы. <a href="https://t.co/1TgrnsGlyU">pic.twitter.com/1TgrnsGlyU</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/877924447054909440">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Недостатки можно найти, только если уж совсем придираться. Например, в день матча перекрывают дорогу к «Казань Арене» — и последний километр-полтора людям приходится шагать на своих двух. Но давайте будем честными: мы знаем, что такое плохо, и нам есть, с чем сравнивать. И то, что здесь есть сейчас, — это абсолютно европейский уровень. К которому даже привыкнуть пока не так просто.

«ГДЕ РАЗДАЮТ БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ? ПОКАЖИТЕ!»

Можно при желании углубиться и в другие сомнительные моменты. Вспомнить про бесплатную раздачу билетов среди бюджетников, которая началась за несколько дней до первого матча. Кто-то успел окрестить ее программой лояльности ФИФА, а кто-то до сих пор отрицает ее существование.

— Покажите мне, где их раздают? — переспрашивает на пресс-конференции министр спорта Татарстана Владимир Леонов. — Да я сейчас же пойду туда! Ведь сам такой же бюджетник….

— Еще раз говорю: никаких бесплатных билетов у нас нет! — уверяет на следующий день мэр города Ильсур Метшин. — Я сам со своей большой семьей позаботился приобретением заранее. А если бы что-то дарили, узнал бы первым.

— Но мы только что получили сообщение от коллег: двое бюджетников, которые не хотят идти на футбол сами, пытаются выданные им билеты продать, — пытаются протестовать российские журналисты, но снова слышат сплошные отрицания в ответ.

Есть еще вопросы и системе паспортов болельщика. Не знаем, как в других городах, но Казань столкнулась с трудностями. Прибывшие в четверг из других городов и озаботившиеся получением Fan ID в последний момент образовывали у специальных центров возле стадиона гигантскую очередь. 20 минут до стартового свистка — а она все росла. Тоже урок на будущее — как самим болельщикам, откладывающим все на потом, так и организаторам — перед чемпионатом мира придется тщательнее доводить до всех информацию о необходимости заблаговременного оформления паспорта.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Насчёт системы паспорта болельщика <a href="https://t.co/gPpnTFhBey">pic.twitter.com/gPpnTFhBey</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/877943208906457088">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НОВЫЙ СПАРТАКОВЕЦ ИЗ ЧИЛИ

Впрочем, на то он и Кубок конфедераций, тестовый турнир, чтобы высматривать все неоднозначные места и устранять недочеты. Они все равно не сильно мешают городу насладиться футболом уже сейчас. Автобусы к стадиону переполнены подъезжающими чилийцами.

— Мы всегда играем сердцем, — в сотый раз поясняет болельщик из Сантьяго Эдуардо. — Нас не волнует перспектива и завтрашний день. Мы не рассматриваем Кубок конфедераций, как подготовку к чемпионату мира, мы просто очень хотим победить сегодня! Прямо сейчас!

— А я пришел просто посмотреть футбол, — отвечает вдруг оказавшийся в толпе мексиканец Альваро в зеленых цветах. — Только-только вернулся из Сочи и не упустил возможности сходить на классный матч. Болею за Германию!

— Мы из Казани, но на первую игру здесь не ходили, — поясняют местные Артем и Игорь. — Решили сразу идти на немцев и чилийцев, для нас это самые интересные сборные. А потом сходим и на Россию с Мексикой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Мексиканцы тоже тут! Уже вернулся из Сочи в Казань. Говорит, что в хоккей Россия играть умеет, а вот в футбол - увы. Так что 2:0 в их пользу <a href="https://t.co/SEv8rF3XPI">pic.twitter.com/SEv8rF3XPI</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/877949654922661889">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

…Чилийцы с каждой секундой поют все громче и громче. Барабаны не останавливаются ни на секунду. На одном из заводящих вдруг оказывается спартаковская кепка — торжественно подарил красно-белый товарищ. Подарок принят и остается на новом хозяине как минимум до захода на стадион.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Чилийский заводящий теперь спартаковец! А что, цвета те же))) <a href="https://t.co/HMpJRn28Di">pic.twitter.com/HMpJRn28Di</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/877923305575133185">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Санчес, Видаль и партнеры выбегают на разминку. Трибуны ревут. Немцев освистывают. Спустя время, когда команды уже выстраиваются перед стартовым свистком, гимн страны в исполнении чилийцев звучит столь красиво, что берет за душу каждого. Уже заканчивается музыка, однако южноамериканцы продолжают петь и без нее. Переглядываешься с местными казанскими коллегами — и сходишься во мнении, что здесь, в Казани, еще ни один из матчей не встречали так удивительно. Удивительно красиво.