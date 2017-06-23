Словно на другой планете. Как чилийцы подарили Казани праздник
В последние пару лет мы много ругали столицу Татарстана за безобразную посещаемость матчей «Рубина» и общую апатию к спорту номер один. Но во время такого матча, как Германия — Чили, состоявшемся при потрясающем нашествии южноамериканских болельщиков, у города не было ни единого шанса предстать нефутбольным.
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Видимо, что-то случилось...
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ЧТО НАМ ДОЖДИК ПРОЛИВНОЙ…
Ливень. Жуткий ливень. Он идет, не прекращаясь, уже третий час, превратив улицу Баумана в длинную лужу и распугав всех гуляющих. Одни спешно пытаются убежать от небесных потоков, укутавшись в
«Вот вам и лето, вот вам и праздник перед игрой», — грустит
ВСТРЕЧАТЬ РОССИЙСКУЮ СБОРНУЮ? А ЗАЧЕМ!
Город так быстро пропитывается привезенной из Южной Америки атмосферой, что не обращает внимания на прибытие родной сборной. Команду Станислава Черчесова, прилетевшую вечером из Москвы, встречают у отеля ровно… ноль болельщиков. Два журналиста, три случайных прохожих да
Казани просто не до встречи своей команды — она уже переключилась на предстоящий матч звездных иноземцев. Вокзал, центральные улицы, еще сильнее развеселившиеся после погодных пакостей, теперь принимают вид красного моря. Сколько в городе гостей из Чили? Официальные сводки скромно сообщают, что ожидается чуть больше трех тысяч. Да враки же, не верьте! Их тут не меньше «десятки»! Часть из них устраивает пышный проход по Баумана с флагами, барабанами, песнями, — все как положено. Пройдешь мимо, даже если далек от футбола, — все равно остановишься и залюбуешься. И вдруг невольно очутишься внутри толпы, а потом еще и наделаешь фотографий, которые займут достойное место в твоем альбоме.
А
38 ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ — ЭТО РАЗВЕ ПЛОХО?
С каждым днем все больше убеждаешься, как же сильно повезло столице Татарстана. Если подумать и сравнить, ей достались абсолютно лучшие матчи группового этапа Кубка конфедераций среди всех городов. Хотите увидеть живьем Криштиану Роналду, который противостоит могучей сборной Мексике с Чичарито в составе? Да пожалуйста! А, может, желаете посмотреть на битву чемпионов мира (и хватит ворчать про молодежный состав!) с одной из сильнейших в мире чилийской сборной, обладателем двух последних Кубков Америки? Стадион рад вас видеть! Напоследок же — получите, дорогие жители, решающую игру сборной России за выход из группы с теми же самыми веселыми мексиканцами.
А в качестве бонуса — приезд самых жарких болельщиков всего чемпионата, не просто сменяющих друг друга, а в
Арена тоже не скучает: 35 тысяч зрителей в первом матче, свыше 38 — во втором. До аншлага дотянуть пока слегка не получается (и это
ПРОВЕРКА НА ИНФРАСТРУКТУРУ: ПРОЙДЕНА!
Сама же Казань подготовилась к турниру на славу. Роскошно обустроенный город с красивыми достопримечательностями. Чистые и ухоженные улицы. Отремонтированные дороги. Вывески и указатели на трех языках. Вежливый персонал в отличных заведениях, в каждом из которых (по крайней мере, в главных туристических зонах) обязательно найдется хотя бы пара человек, сносно изъясняющихся на английском. Бесплатный транспорт до стадиона. Для журналистов организованы многочисленные бесплатные экскурсии по окрестностям — хоть в местный Кремль, хоть в Древний Булгар, хоть в Свияжск. Прекрасный стадион с простой и удобной логистикой, который хвалят все без исключения.
Недостатки можно найти, только если уж совсем придираться. Например, в день матча перекрывают дорогу к «Казань Арене» — и последний
«ГДЕ РАЗДАЮТ БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ? ПОКАЖИТЕ!»
Можно при желании углубиться и в другие сомнительные моменты. Вспомнить про бесплатную раздачу билетов среди бюджетников, которая началась за несколько дней до первого матча.
— Покажите мне, где их раздают? — переспрашивает на
— Еще раз говорю: никаких бесплатных билетов у нас нет! — уверяет на следующий день мэр города Ильсур Метшин. — Я сам со своей большой семьей позаботился приобретением заранее. А если бы
— Но мы только что получили сообщение от коллег: двое бюджетников, которые не хотят идти на футбол сами, пытаются выданные им билеты продать, — пытаются протестовать российские журналисты, но снова слышат сплошные отрицания в ответ.
Есть еще вопросы и системе паспортов болельщика. Не знаем, как в других городах, но Казань столкнулась с трудностями. Прибывшие в четверг из других городов и озаботившиеся получением Fan ID в последний момент образовывали у специальных центров возле стадиона гигантскую очередь. 20 минут до стартового свистка — а она все росла. Тоже урок на будущее — как самим болельщикам, откладывающим все на потом, так и организаторам — перед чемпионатом мира придется тщательнее доводить до всех информацию о необходимости заблаговременного оформления паспорта.
НОВЫЙ СПАРТАКОВЕЦ ИЗ ЧИЛИ
Впрочем, на то он и Кубок конфедераций, тестовый турнир, чтобы высматривать все неоднозначные места и устранять недочеты. Они все равно не сильно мешают городу насладиться футболом уже сейчас. Автобусы к стадиону переполнены подъезжающими чилийцами.
— Мы всегда играем сердцем, — в сотый раз поясняет болельщик из Сантьяго Эдуардо. — Нас не волнует перспектива и завтрашний день. Мы не рассматриваем Кубок конфедераций, как подготовку к чемпионату мира, мы просто очень хотим победить сегодня! Прямо сейчас!
— А я пришел просто посмотреть футбол, — отвечает вдруг оказавшийся в толпе мексиканец Альваро в зеленых цветах. —
— Мы из Казани, но на первую игру здесь не ходили, — поясняют местные Артем и Игорь. — Решили сразу идти на немцев и чилийцев, для нас это самые интересные сборные. А потом сходим и на Россию с Мексикой.
…Чилийцы с каждой секундой поют все громче и громче. Барабаны не останавливаются ни на секунду. На одном из заводящих вдруг оказывается спартаковская кепка — торжественно подарил
Санчес, Видаль и партнеры выбегают на разминку. Трибуны ревут. Немцев освистывают. Спустя время, когда команды уже выстраиваются перед стартовым свистком, гимн страны в исполнении чилийцев звучит столь красиво, что берет за душу каждого. Уже заканчивается музыка, однако южноамериканцы продолжают петь и без нее. Переглядываешься с местными казанскими коллегами — и сходишься во мнении, что здесь, в Казани, еще ни один из матчей не встречали так удивительно. Удивительно красиво.
В эти мгновения кажется, что ты точно находишься
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