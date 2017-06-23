«В Мексике уверены, что сборная легко пройдет в полуфинал»

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Каролина Падрон — звезда латиноамериканского телевидения и одно из главных лиц мексиканского отделения известного спортивного телеканала ESPN. У нее своя программа о спортивных новостях, 833 тыс. подписчиков в социальной сети Twitter и 277 тыс. — в инстаграме.

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В преддверии матча сборной России против команды Мексики, в котором решится судьба выхода подопечных Станислава Черчесова в полуфинал Кубка конфедераций, «Газета.Ru» поговорила с «Викторией Лопыревой» мексиканского футбола и узнала, почему «зеленые» должны боятся хозяев турнира.

— Насколько велик интерес к Кубку конфедераций в Латинской Америке и что там думают о перспективах сборной Мексики? Сейчас мексиканцам достаточно сыграть вничью с Россией, чтобы пройти в полуфинал, а вот россиянам обязательно нужно побеждать, чтобы попасть в плей-офф… .

— В Латинской Америке есть большой интерес к Кубку конфедераций — особенно потому, что там принимает участие Мексика. Ну и, конечно, мы все также смотрим игры сборных Португалии и Чили. Мексиканцы провели свой лучший пока что матч на турнире против команды Криштиану Роналду.

Естественно, что после такого напряжения пришлось сделать много замен в стартовом составе на следующую игру против Новой Зеландии, что и принесло определенные сложности (мексиканцы пропустили первыми и затем добыли волевую победу со счетом 2:1 — «Газета.Ru»). Но в Мексике все уверены (да и были уверены в этом еще до того, как начался турнир), что сборная легко пройдет в полуфинал.

— А как вы оцениваете игру сборной России?

— Очевидно, что это гораздо более сложный соперник, чем Новая Зеландия, а ведь даже в противостоянии с островитянами мексиканцы испытали трудности. Вообще в первых двух матчах Кубка конфедераций Мексика была вынуждена отыгрываться по ходу встречи, и главный тренер Хуан Карлос Осорио уже сказал, что игрокам стоило бы больше отрабатывать в защите.

Поэтому, скорее всего, 38-летний капитан сборной Рафаэль Маркес, который является самым опытным игроком команды, начнет игру против России с первых минут. Он может контролировать такие моменты на поле, когда внимание других игроков немного ускользает в сторону. Во время игры Маркес ведет себя, как настоящий наставник команды. Это может сыграть очень большую роль, ведь физически сборная России сильнее мексиканцев и очень превосходит их в росте. Думаю, россияне будут стараться установить контроль над мячом, чтобы заставить мексиканцев больше играть у своих ворот, и также будут много действовать навесами, потому что в воздушных дуэлях они будут иметь огромное превосходство.

— А кто займет место в воротах сборной Мексики? В матче против португальцев стоял Гильерме Очоа, который пропустил два гола, а против новозеландцев сыграл Альфредо Талавера, пропустивший один мяч.

— Неизвестно! Тренер мексиканской сборной на любом турнире очень часто меняет состав. Фаворитом для него обычно является Очоа, но наставник вполне может внезапно начать ротацию вратарей. Однако в матче против России вряд ли будет много изменений в основном составе. Например, в атаке, скорее всего, останутся нападающие Рауль Хименес и Орибе Перальта (оба отличились голами в матче против Новой Зеландии — «Газета.Ru»), в состав вернется ветеран защиты Рафаэль Маркес — думаю, против россиян он выйдет с первых минут. Ну и, конечно, полузащитник Хавьер Акино, признанный лучшим игроком в матче с новозеландцами, обязательно попадет в состав. Вот те футболисты, о которых я точно могу сказать, что они сыграют против России.

— А какую роль в нынешней сборной Мексики играет Чичарито (Хавьер Эрнандес — «Газета.Ru»), забивший один мяч в ворота Португалии на этом турнире?

— Чичарито делает разницу. Это необычный игрок, который стал лучшим бомбардиром сборной Мексики. Он отличается от остальных. Может, у Чичарито не самая филигранная техника, но это не мешает ему много забивать. Сборная следует за ним.

Он без проблем может создать хорошую комбинацию или выдать пас-конфетку на Рауля Хименеса, который провел прекрасный сезон и стал чемпионом Португалии с «Бенфикой». Я не думаю, что сборная Мексики зависит только от Чичарито, но он, безусловно, сильно влияет игру на команды и является главной надеждой как для тренерского штаба, так и для болельщиков. Он пользуется огромным доверием и авторитетом в раздевалке.

— А можно ли выделить такого же влиятельного игрока в составе сборной России?

— Я думаю, что тренер мексиканской команды не будет концентрироваться на отдельных игроках или давать указания следить за кем-то специально, а будет думать больше о том, чтобы отобрать мяч у России и не позволять соперникам загружать свою штрафную навесами. Как я уже упоминала, сборная России является одной из самых высоких сборных на турнире и неплохо прессингует своих соперников. Физически россияне очень сильны и, быть может, превосходят мексиканцев даже в скорости. Примерно такими же качествами обладает сборная Португалии, а ведь мексиканцы в противостоянии с этой командой достаточно настрадались.

— Кого вы считаете фаворитом Кубка конфедераций?

— Сборную Португалии. У них есть такая значимая фигура, как Криштиану Роналду. Он постоянно испытывает на себе давление и очень хочет выиграть еще один европейский кубок. Но Кубок конфедераций — турнир настолько короткий, что может произойти все, что угодно. Любая ошибка может привести к кардинальным переменам в турнирной таблице. Например, в матче против Новой Зеландии мексиканцы чуть не проиграли и были вынуждены забивать дважды, зато это принесло им наибольшее количество голов, и теперь они на первом месте в группе.

В таких скоротечных турнирах может произойти любой сюрприз, но это и нравится зрителям. Поэтому мы и любим футбол.